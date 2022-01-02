«Мальчик, папирос нам принеси – мы домой летим». Рассказываем, что произошло в самолете сборной России

Существуют несколько версий

Фото: fhr.ru

29 декабря Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отметить молодежный чемпионат мира в Канаде.

31 декабря сборная России должна была вылететь из Калгари в Москву, с пересадкой во Франкфурте. В одном самолете с россиянами находилась сборная Чехии. Перед самым вылетом россиян и чехов сняли с рейса Калгари – Франкфурт из-за нарушения авиадисциплины.

Что произошло? Существует несколько версий.

Самая популярная и резонансная, к которой и отсылает заголовок новости – самый залайканный комментарий по этой теме, принадлежит журналистке Мари Леманн – она была в самолете вместе с хоккеистами. По ее сведениям, игроки и другие представители сборных России и Чехии отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии, а также курили. Как итог – обе делегации сняли с рейса.

Другую версию озвучил российский журналист Алексей Шевченко. Он обвинил во всем чехов:

«Источники говорят, что наши вообще не пили и не снимали маски. Чехи виноваты, а сняли обе команды. Но Зубов (главный тренер сборной России – прим.) реально курил. Правда, не в самолете».

Похожее мнение высказал еще один российский журналист Павел Лысенков:

«Там чехи были бухими, и не все носили маски. Но, думаю, канадский авиаперевозчик офигел и от курящего, лапмового, олдскульного Сергея Зубова, который поставил очень яркую, тлеющую (как бычок) точку в истории этого бессмысленного и беспощадного МЧМ».

Сам Сергей Зубов заявил, что все дело в нарушении масочного режима, не более:

«Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса».

Такой же является официальная позиция Федерации хоккея России (ФХР):

«Основная претензия у перевозчика к представителям российской делегации, из-за которой команду сняли с рейса — медицинские маски, которые были надеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей канадской авиакомпании, надеты неправильно».

Отметим, что в том же самолете находилась сборная Финляндии, которая благополучно улетела.