«Мариуполь» минимально обыграл «Альтаир», добыв четвертую победу кряду
«Мариуполь» минимально обыграл «Альтаир» в матче регулярного чемпионата Суперлиги Пари матч.
Исход встречи решила единственная шайба форварда Никиты Коваленко, которую он забросил в середине второго периода.
Эта победа стала четвертой кряду для «Мариуполя».
Напомним, в предыдущем туре «Альтаир» выиграл у «Белого Барса», одержав первую победу в истории клуба.
Суперлига. Регулярный чемпионат:
«Альтаир» – «Мариуполь» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
0:1 – Коваленко, 29:37
«Альтаир»: Дьяченко (Печорин); Игнатенко - Олендаренко, Раскин - Реснянский, Папуна - Мельник, Бортников; Коренчук (А) - Буценко (К) - Кочетков, Трандафилов (А) - Крикля - Сидоренко, Кобиков - Дубский - Луговой, Яйлов - Ханенко - Данфорт.
«Мариуполь»: Дуве (Трифонов); Артамонов - Тунхузин, Алексеев - Кудряшов, Декало - Лысенко, Зуев - Филимонов; Милёхин - Бойко - Щербатов (А), Коваленко - Мазур (К) - Казаковцев (А), Костиков - Твердохлебов - Янишевский, Чердак - Ружников.
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