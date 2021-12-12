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«Мариуполь» обыграл СК «Сокол» в дебютном матче в истории киевлян

«Стальные чайки» обеспечили себе комфортное преимущество еще в первых двух периодах

Хоккей Хоккейная Суперлига
20:49
«Мариуполь» обыграл СК «Сокол» в дебютном матче в истории киевлян
Фото: Суперлига

В Мариуполе в рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Стальные чайки» обыграли СК «Сокол». Для киевлян это был дебютный матч в истории.

Команды активно начали матч с обоюдными атаками, но более сыгранный «Мариуполь» смотрелся лучше и владел игровым преимуществом. На 8-й минуте первого периода Никита Милехин открыл счет в матче.

Во второй двадцатиминутке «Мариуполь» полностью завладел инициативой и Никита Зуев, Виктор Тютченко, Назар Ружников и Сергей Твердохлебов довели преимущество до 5:0. Во второй половине периода Сергей Мельников размочил счет и забросил первую шайбу в истории клуба.

В первой половине третьей двадцатиминутки Виктор Шахворостов сделал дубль, сократив отставание «Сокола» до -2. Но голевую точку все же поставили хозяева усилиями Сергея Твердохлебова.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Мариуполь» – СК «Сокол» 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)

Шайбы:

1:0 Милехин (Щербатов), 07:39;

2:0 Зуев, 23:02;

3:0 Тютченко (Кудряшов, Чердак), 26:01;

4:0 Ружников (Казаковцев), 30:26;

5:0 Твердохлебов (Тютченко, Казаковцев, больш.), 32:32;

5:1 Мельников (Шуленин), 33:49;

5:2 Шахворостов, 46:24;

5:3 Шахворостов (Костицын, Дорофеев), 50:23;

6:3 Твердохлебов (Костиков), 59:11.

Вратари: Трифонов, Дуве – Макаренко, Теплицкий

Карен Агабекян
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