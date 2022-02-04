«Мариуполь» одержал уверенную победу над «Белым Барсом»

Единственной шайбой в составе «барсов» отметился Владислав Брага

Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 4 февраля, в рамках 17-го тура хоккейной Суперлиги Париматч «Белый Барс» сыграл с «Мариуполем».

В первом периоде команды присматривались друг к другу, поочередно создавая моменты у ворот Василия Полгородника и Алексея Трифонова. Под занавес первого периода Егор Артамонов вывел «Мариуполь» вперед. «Белый Барс» сравнял счет – Владислав Брага направил шайбу в верхнюю девятку ворот Алексея Трифонова. На перерыв команды ушли на равных.

Во втором периоде подопечные Сергея Витера вернули себе преимущество – Никита Милехин забросил вторую шайбу своей команды. «Мариуполь» наседал на владения «Белого Барса», но подопечные Константина Буценко наносили ответные атаки. «Стальные чайки» прессинговали «барсов» под занавес второго периода, но увеличить отрыв не удалось.

В завершающей двадцатиминутуке команды обменивались моментами. «Белый Барс» старался сравнять счет, а «Мариуполь» увеличить отрыв. Под занавес третьего периоду «Мариуполь», играя 5 на 6, забросил третью шайбу – Владислав Бойко отличился в пустых воротах. Матч завершился со счетом 1:3.

«Белый Барс» – «Мариуполь» 1:3 (1:1; 0:1; 0:1)

Шайбы:

0:1 Артамонов (Щербатов, Тунхузин), 14:45;

1:1 Брага (Маландин), 19:30;

1:2 Милехин (Бойко), 24:34;

1:3 Бойко (Милехин) 59:47.

«Белый Барс»: Полгородник (Квасенко); Собко - Зинченко, Алексюк (А) - Селин, Грицюк - Шистеров, Курах; Говорушко - Куцевич (К) - Никоноров, Геворкян - Семенов - Попережай, Маландин - Качан - Брага, Микитюк - Лесников - Удовиченко.

«Мариуполь»: Трифонов (Дуве); Артамонов - Тунхузин, Алексеев - Кудряшов, Декало - Лысенко, Зуев - Филимонов; Милехин - Бойко - Щербатов (А), Коваленко - Мазур (К) - Казаковцев (А), Костиков - Твердохлебов - Янишевский, Чердак - Ружников - Тютченко.