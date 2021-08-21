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«Мариуполь» опробовал домашний лед

«Стальные Чайки» вернулись в Mariupol Ice Center
Хоккей УХЛ
12:15
«Мариуполь» опробовал домашний лед
Фото: УХЛ

Мариупольские «Стальные Чайки» впервые в сезоне вышли на домашний лед арены Mariupol Ice Center и продолжат подготовку к сезону в Мариуполе. Отметим, что ранее команда Сергея Витера проводила тренировки на льду дружковской арены «Альтаир».

Напомним, что «Мариуполь» примет участие в традиционном Открытом Кубке Донбасса - турнир состоится с 27 по 29 августа, а соперниками «чаек» станут «Донбасс», «Краматорск» и «Кременчуг».




Рене Тер Велде
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Теги

ХК Мариуполь Сергей Витер

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