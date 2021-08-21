«Донбасс» сыграет за трофей против «Зволена». Видео трансляция Мемориала Павла Забойника
«Мариуполь» опробовал домашний лед
«Стальные Чайки» вернулись в Mariupol Ice Center
Фото: УХЛ
Мариупольские «Стальные Чайки» впервые в сезоне вышли на домашний лед арены Mariupol Ice Center и продолжат подготовку к сезону в Мариуполе. Отметим, что ранее команда Сергея Витера проводила тренировки на льду дружковской арены «Альтаир».
Напомним, что «Мариуполь» примет участие в традиционном Открытом Кубке Донбасса - турнир состоится с 27 по 29 августа, а соперниками «чаек» станут «Донбасс», «Краматорск» и «Кременчуг».
Комментарии 0