«Мариуполь» поиздевался над «Белым Барсом», забросив одиннадцать шайб

Милехин и Бойко оформили по покеру

Фото: пресс-служба Суперлиги

«Мариуполь» разгромил «Белый Барс» в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Уже в стартовой двадцатиминутке «Мариуполь» забросил четыре шайбы, после чего не сбавил оборотов и продолжил увеличивать счет на табло. В итоге по покеру оформили форварды Владислав Бойко и Никита Милехин.

У «барсов» единственный гол на счету нападающего Валентина Никонорова, который он забросил еще в первом периоде.

Таким образом, «Мариуполь» в третий раз в сезоне обыграл «Белый Барс» в рамках Суперлиги.

Турнирная таблица Суперлиги

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Белый Барс» – «Мариуполь» 1:11 (1:4, 0:3, 0:4)

0:1 Коваленко (Тунхузин, Тютченко), 02:01;

0:2 Зуев (Ружников), 03:18;

1:2 Никоноров (Куцевич, Квасенко, больш.), 08:27;

1:3 Милехин (Щербатов, Бойко), 11:06;

1:4 Бойко (Милехин), 18:54;

1:5 Бойко (Алексеев, Щербатов), 20:54;

1:6 Милехин (Бойко, Щербатов), 25:06;

1:7 Бойко (Милехин, Щербатов), 30:55;

1:8 Бойко (Щербатов, Коваленко), 43:27;

1:9 Тютченко (Зуев, Ружников), 49:22;

1:10 Милехин (Алексеев, Дуве), 52:34;

1:11 Милехин (Тютченко), 57:18.

«Белый Барс»: Квасенко (Полгородник); Кулешов - Шистеров, Алексюк (А) - Наливайко, Селин - Грицюк, Неверов - Собко; Куцевич (К) - Никоноров - Лесников (А), Говорушко - Семенов - Геворкян, Брага - Качан - Попережай, Удовиченко - Маландин - Микитюк.

«Мариуполь»: Трифонов (Дуве - с 29:05); Алексеев - Олендаренко, Декало - Лысенко, Тунхузин - Кудряшов, Филимонов - ; Милехин - Бойко - Щербатов (А), Чердак (А) - Твердохлебов - Тютченко, Коваленко - Мазур (К) - Костиков, Зуев - Ружников - Янишевский.