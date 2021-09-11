«Мариуполь» разгромил «Белый Барс» и добыл первую победу на Kremenchuk Open Cup

Дубль на свой счет записал Владимир Чердак

Фото: УХЛ

Заключительный день на Kremenchuk Open Cup своим матчем открыли «Мариуполь» и «Белый Барс», которые потерпели поражение в первых двух матчах турнира.

«Мариуполь» вышел на матч с настроем добыть свою первую победу на турнире, что сходу отобразилось и на табло – еще до 10-й минуты «чайки» усилиями Никиты Милехина и Марка Калейниковаса сделали счет 2:0 на табло в свою пользу. До конца периода «Мариуполь» смог еще дважды отличиться в воротах Ярослава Сулимы – по голу на свой счет записали Илья Олендаренко и Элиезер Щербатов. Таким образом, на перерыв команды ушли с более чем уверенным преимуществом номинальных гостей.

После перерыва «Белый Барс» собрался с силами – белоцерковский клуб стал более надежно действовать в обороне и более уверенно в атаке. «Барсы» смогли создать несколько моментов у ворот «чаек», но забить так и не сумели. А во второй половине периода сработало правило: «Не забиваешь ты, забивают тебе» – Чердак сделал дубль, еще по голу на свой счет записали Луговой и Кудрин, сделав счет 9:0 на табло и сняв вопрос о победителе матча.

В третьем периоде хоть мариупольцы не сбавили оборотов своих атак, но еще раз прошить ворота «Белого Барса» у «чаек» так и не удалось – белоцерковцы не позволили противнику увеличивать счет на табло. Тем не менее, по итогам матча «Мариуполь» добыл первую победу на турнире, заняв на нем третье место, а «Белый Барс» без набранных очков закрепился на последней строчке.

Золото предсезонного турнира Kremenchuk Open Сup разыграют «Кременчуг» и «Сокол» уже сегодня, 11 сентября, в 15:00. Прямая трансляция встречи будет доступна на платформе XSPORT.ua.

«Белый Барс» – «Мариуполь» 0:9 (0:4, 0:5, 0:0)

0:1 Милехин (Бабинец), 01:01,

0:2 Калейниковас (Щербатов, Алексеев), 03:21;

0:3 Олендаренко (Бабинец, больш.), 15:24;

0:4 Щербатов (Калейниковас, Алексеев, больш.), 18:28;

0:5 Лызин (Щербатов), 29:06;

0:6 Чердак (Лызин, Казаковцев), 29:41;

0:7 Луговой (Матусевич, Кирющенков), 30:39;

0:8 Кудрин (Калейниковас), 31:38;

0:9 Чердак (Благой, больш.), 52:40;

«Белый Барс»: Сулима (Полгородник); Грицюк-Гребеник, Ядловский - Дахновский, Будько - Козловский, Собко-Киселев; Бородай-Качан-Куцевич, Попережай-Брага-Удовиченко, Койда-Андрющенко-Тищенко, Собченко-Баглай.

«Мариуполь»: Квасенко (Дуве); Алексеев-Кудряшов, Лысенко-Олендаренко, Зуев-Герцик, Филимонов-Матусевич; Калейниковас-Кудрин-Щербатов, Чердак-Лызин-Казаковцев, Милехин-Мазур-Бабинец, Благой-Луговой-Кирющенков.

Видеообзор матча:



