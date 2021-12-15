«Мариуполь» с хет-триком Твердохлебова разгромно выиграл у «Альтаира»

«Стальные Чайки» пропускали голы в самом начале первых двух периодов





Фото: Суперлига

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Альтаир» дома крупно уступил «Мариуполю» со счетом 2:7.



В первом периоде хозяева быстро открыли счёт после того как Илья Коренчук обыграл Максима Дуве. Но прошло менее 10 минут, как Сергей Твердохлебов реализовал большинство и сравнял счёт. Затем, в конце первого периода Виктор Тютченко вывел «чаек» вперед.

В начале второго периода «Альтаир» сравнял счёт усилиями Вениамина Трандафилова. Однако, менее минуты потребовалось Тютченко, чтобы снова вывести гостей вперед. До конца двадцатиминутки хозяева пропустили еще дважды – дубль оформил Твердохлебов, а Элизер Щербатов сделал счет разгромным.

В третьем игровом отрезке «Мариуполь» играл не так активно, но все равно смог забросить две шайбы усилиями Твердохлебова, у которого хет-трик, и Александра Костикова.

Суперлига. Регулярный чемпионат



«Альтаир» – «Мариуполь» 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)

Шайбы:

1:0 Коренчук, 13:40;

1:1 Твердохлебов (Севанькаев, больш.), 12:45;

1:2 Тютченко (Янишевский, Чердак), 18:35;

2:2 Трандафилов (Сидоренко), 21:49;

2:3 Тютченко (Чердак), 22:38;

2:4 Твердохлебов (Алексеев, Севанькаев), 24:22;

2:5 Щербатов (Алексеев, Декало), 35:40;

2:6 Твердохлебов (Севанькаев), 50:41;

2:7 Костиков (Артамонов, Зуев), 53:16

«Альтаир»: Терлецкий (Печорин); Кочетков – Буценко – Коренчук, Раскин – Игнатенко, Сидоренко – Трандафилов – Крикля, Мельник – Папуна, Дубский – Яйлов – Ханенко, Реснянский – Терёшин, Олейник – Кобиков

«Мариуполь»: Дуве (Трифонов); Твердохлебов – Севанькаев – Казаковцев, Декало – Лысенко, Милёхин – Щербатов – Мазур, Алексеев – Артамонов, Тютченко – Чердак – Янишевский, Горечишников – Олендаренко, Костиков – Ружников, Зуев