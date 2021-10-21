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«Мариуполь» усилился экс-голкипером «Донбасса»

Во вратарской ланке азовцев появилось два новых игрока
Хоккей УХЛ
18:41
«Мариуполь» усилился экс-голкипером «Донбасса»
Алексей Трифонов / Фото: uhl.ua

«Мариуполь» заключил контракты с голкиперами Алексеем Трифоновым и Германом Квасенко.

Опытный Трифонов выступал в МХЛ, ВХЛ, Казахстане, Беларуси и Сербии. В сезоне 2019/20 перешел в «Донбасс». В минувшем розыгрыше чемпионата Трифонов провел 29 матчей (94% отбитых бросков, коэффициент надежности 1.48) в регулярном первенстве и 8 матчей (90,1% отбитых бросков, коэффициент надежности 1.86) в плей-офф. Нынешний сезон Трифонов начинал в составе чешского «Кадана».

19-летний Квасенко выступал в детско-юношеских командах «Донбасса», харьковского СДЮСШОР, ХК «Бобров» и воронежского «Бурана».

Отметим, что ранее азовцы расторгли соглашения с двумя хоккеистами.

Напомним, после победы над «Кременчугом» «Мариуполь» поднялся на третье место в турнирной таблице.

Источник: uhl.ua Олег Шумейко-младший
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