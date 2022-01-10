«Мариуполь» уверенно обыграл «Краматорск»

«Стальные чайки» взяли реванш за прошлое поражение

Фото: Суперлига

В рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч «Мариуполь» дома обыграл «Краматорск» со счетом 5:2.



Старт матча оказался очень активным – команды смогли забросить три шайбы. У «Мариуполя» отличились Сергей Твердохлебов и Владимир Чердак, а у гостей Кирилл Афанасьев.

Во втором периоде «Мариуполь» еще дважды отличился в воротах «Краматорска». По голу записали себе в актив Роман Алексеев и Виктор Тютченко.

В середине третьей двадцатиминутки Игорь Калинычев сократил отставание. Однако, на последней минуте матча Элиезер Щербатов забросил в пустые ворота и установил окончательный счет 5:2.

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«Мариуполь» – «Краматорск» 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 Твердохлебов (Бойко), 00:54;

2:0 Чердак (Тютченко), 01:37;

2:1 Афанасьев К. (Бердникс), 02:12;

3:1 Алексеев (Твердохлебов), 23:56;

4:1 Тютченко (Янишевский), 27:42;

4:2 Калинычев, 48:28;

5:2 Щербатов, 59:38

Вратари: Трифонов (Дуве) – Трус (Кучер).