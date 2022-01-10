«Мариуполь» уверенно обыграл «Краматорск»
В рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч «Мариуполь» дома обыграл «Краматорск» со счетом 5:2.
Старт матча оказался очень активным – команды смогли забросить три шайбы. У «Мариуполя» отличились Сергей Твердохлебов и Владимир Чердак, а у гостей Кирилл Афанасьев.
Во втором периоде «Мариуполь» еще дважды отличился в воротах «Краматорска». По голу записали себе в актив Роман Алексеев и Виктор Тютченко.
В середине третьей двадцатиминутки Игорь Калинычев сократил отставание. Однако, на последней минуте матча Элиезер Щербатов забросил в пустые ворота и установил окончательный счет 5:2.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Мариуполь» – «Краматорск» 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 Твердохлебов (Бойко), 00:54;
2:0 Чердак (Тютченко), 01:37;
2:1 Афанасьев К. (Бердникс), 02:12;
3:1 Алексеев (Твердохлебов), 23:56;
4:1 Тютченко (Янишевский), 27:42;
4:2 Калинычев, 48:28;
5:2 Щербатов, 59:38
Вратари: Трифонов (Дуве) – Трус (Кучер).