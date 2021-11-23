«Мариуполь» в домашних стенах уверенно обыграл «Рулав Одд»

Подопечные Витера вели в третьем периоде 4:0

«Мариуполь» – «Рулав Одд» / Фото - УХЛ

«Мариуполь» на домашней арене провел матч с «Рулав Одд» в рамках 19-го тура УХЛ.Первыми счет в поединке открыли хозяева льда –вывел «стальных чаек» вперед, а спустя 2 минутыудвоил преимущество командыВо второй 20-минуткезабросил третью шайбу в ворота гостей.В третьем периодеувеличил отрыв мариупольцев – 4:0. «Рулав Одд» усилиямилишил права на шатаут. Далее «викинги» сократили отрыв в матче до двух шайб – результативный бросок в активе. Затем харьковчане сняли вратаря, однако вновь пропустили –установил окончательный счет на табло – 5:2 в пользу «Мариуполя».Таким образом, «Мариуполь» добыл вторую победу в сезоне над «Рулав Одд».– «Рулав Одд» 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)1:0 Благой (Калейниковас), 12:13;2:0 Калейниковас (Тютченко), 14:26;3:0 Тютченко (Твердохлебов, Алексеев), 27:36;4:0 Щербатов (Мазур), 40:49;4:1 Рыбницкий (Ефимов, Лапков), 41:52;4:2 Канаплин (Секирко, Пугачев), 54:40;5:2 Твердохлебов