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02:00 Баффало Сэйбрс - Бостон Брюинс 1:4 3-й период
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Виннипег Джетс 2:0 3-й период
02:00 Флорида Пантерс - Филадельфия Флайерс 1:1 3-й период
02:00 Питтсбург Пингвинс - Ванкувер Кэнакс 3:0 3-й период
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Монреаль Канадиенс 6:2 3-й период
02:30 Нью-Джерси Дэвилз - Миннесота Уайлд 0:2 Перерыв
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс 0:2 Перерыв
02:30 Детройт Ред Уингс - Сент-Луис Блюз 2:1 Перерыв
03:00 Нэшвилл Предаторс - Вегас Голден Найтс 0:2 2-й период
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«Мариуполь» в домашних стенах уверенно обыграл «Рулав Одд»

Подопечные Витера вели в третьем периоде 4:0
Хоккей УХЛ
23 ноября 22:22
«Мариуполь» в домашних стенах уверенно обыграл «Рулав Одд»
«Мариуполь» – «Рулав Одд» / Фото - УХЛ
«Мариуполь» на домашней арене провел матч с «Рулав Одд» в рамках 19-го тура УХЛ.

Первыми счет в поединке открыли хозяева льда – Роман Благой вывел «стальных чаек» вперед, а спустя 2 минуты Марк Калейниковас удвоил преимущество команды Сергея Витера.

Во второй 20-минутке Виктор Тютченко забросил третью шайбу в ворота гостей. 

В третьем периоде Элиезер Щербатов увеличил отрыв мариупольцев – 4:0. «Рулав Одд» усилиями Евгения Рыбницкого лишил права на шатаут Алексея Трифонова. Далее «викинги» сократили отрыв в матче до двух шайб – результативный бросок в активе Никиты Канаплина. Затем харьковчане сняли вратаря, однако вновь пропустили – Сергей Твердохлебов установил окончательный счет на табло – 5:2 в пользу «Мариуполя». 

Таким образом, «Мариуполь» добыл вторую победу в сезоне над «Рулав Одд».
УХЛ. Регулярный чемпионат

«Мариуполь» – «Рулав Одд» 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Шайбы: 

1:0 Благой (Калейниковас), 12:13; 

2:0 Калейниковас (Тютченко), 14:26; 

3:0 Тютченко (Твердохлебов, Алексеев), 27:36; 

4:0 Щербатов (Мазур), 40:49; 

4:1 Рыбницкий (Ефимов, Лапков), 41:52; 

4:2 Канаплин (Секирко, Пугачев), 54:40; 

5:2 Твердохлебов
Владимир Кириченко
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