«Рулав Одд» в результативном матче переиграл «Днепр»
«Мариуполь» в домашних стенах уверенно обыграл «Рулав Одд»
Подопечные Витера вели в третьем периоде 4:0
«Мариуполь» – «Рулав Одд» / Фото - УХЛ«Мариуполь» на домашней арене провел матч с «Рулав Одд» в рамках 19-го тура УХЛ.
Первыми счет в поединке открыли хозяева льда – Роман Благой вывел «стальных чаек» вперед, а спустя 2 минуты Марк Калейниковас удвоил преимущество команды Сергея Витера.
Во второй 20-минутке Виктор Тютченко забросил третью шайбу в ворота гостей.
В третьем периоде Элиезер Щербатов увеличил отрыв мариупольцев – 4:0. «Рулав Одд» усилиями Евгения Рыбницкого лишил права на шатаут Алексея Трифонова. Далее «викинги» сократили отрыв в матче до двух шайб – результативный бросок в активе Никиты Канаплина. Затем харьковчане сняли вратаря, однако вновь пропустили – Сергей Твердохлебов установил окончательный счет на табло – 5:2 в пользу «Мариуполя».
Таким образом, «Мариуполь» добыл вторую победу в сезоне над «Рулав Одд».
УХЛ. Регулярный чемпионат
«Мариуполь» – «Рулав Одд» 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Шайбы:
1:0 Благой (Калейниковас), 12:13;
2:0 Калейниковас (Тютченко), 14:26;
3:0 Тютченко (Твердохлебов, Алексеев), 27:36;
4:0 Щербатов (Мазур), 40:49;
4:1 Рыбницкий (Ефимов, Лапков), 41:52;
4:2 Канаплин (Секирко, Пугачев), 54:40;
5:2 Твердохлебов
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