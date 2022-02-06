«Мариуполь» в напряженном матче обыграл СК «Сокол»
Сегодня, 6 февраля, в рамках 18-го тура хоккейной Суперлиги Париматч СК «Сокол» встретился с «Мариуполем».
В первом периоде счет открыли хозяева – Сергей Дорофеев реализовал большинство и забросил шайбу в ворота Алексея Трифонова. Команды начали нервно, о чем свидетельствовала игра в неравных составах. «Мариуполь» реализовал численное преимущество и Владислав Бойко сравнял счет. Под завесу первого периода Станислав Тунхузин вывел мариупольскую команду вперед – 2:1.
Во втором периоде команды играли сдержаннее. Подопечные Сергея Витера вырвались вперед – Виктор Тютченко забросил третью шайбу команды. «Сокол» старался сократить отрыв и Виктору Шахворостову удалось реализовать момент, сократив отрыв до минимальных 2:3. «Стальные чайки» не отдали инициативу и Виктор Тютченко забросил шайбу в верхнюю девятку ворот, вернув «чайки» преимущество в две шайбы.
В завершающей двадцатиминутке Сергей Мельников забросил быструю шайбу, сократив отрыв до 3:4. До конца периода команды поочередно создавали моменты у ворот друг друга, но изменить счет не удалось. Матч завершился со счетом 3:4.
СК «Сокол» – «Мариуполь» 3:4 (1:2; 1:2; 1:0)
Шайбы:
1:0 Дорофеев (Мельников, больш.), 02:54;
1:1 Бойко (Милехин, Щербатов, 5 на 3), 08:11;
1:2 Тунхузин (Артамонов, Щербатов, больш.), 18:37;
1:3 Тютченко (Кудряшов, Костиков), 32:53;
2:3 Шахворостов (Иванов, Панков, больш.), 38:57;
2:4 Тютченко (Щербатов), 39:53
СК «Сокол»: Оганджанян (Яковлев); Амиров - Шуленин, Дорофеев (А) - Воронин, Моксунен - Петрухно (К), - Фроленко; Костицын (А) - Шахворостов - Панков, Мельников - Беляков - Марченков, Манукян - Иванов - Швецов, Олейник - Собченко.
«Мариуполь»: Трифонов (Дуве); Артамонов - Тунхузин, Кудряшов - Алексеев, Лысенко - Декало, Зуев - Филимонов; Милехин - Бойко - Щербатов (А), Коваленко - Мазур (К) - Казаковцев (А), Костиков - Твердохлебов - Тютченко, Чердак - Ружников - Янишевский.
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