Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЗа право встретиться с Усиком завязывается рубка. Обязательного претендента хотят отодвинуть
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 11
Развернуть Свернуть
Хоккей (2 события из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чикаго Блэкхокс - Калгари Флэймс 1:5 Окончен
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Перенесен
нет важных матчей
Хоккей (7 событий из 8) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
20:00 Регле - Фрелунда 5:3 Окончен
21:30 Ред Булл Мюнхен - Таппара -:- Перенесен
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Краматорск - СК Сокол 1:3 Окончен
19:00 Мариуполь - Белый Барс 4:3 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Эдмонтон Ойлерс 4:1 Окончен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:30 Оттава Сенаторс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
Хоккей (11 событий из 21) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альтаир - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Монреаль Канадиенс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован

«Мариуполь» в овертайме вырвал победу у «Белого Барса»

«Чайкам» удалось забросить в концовке дополнительного времени
Хоккей Хоккейная Суперлига
21:30
«Мариуполь» в овертайме вырвал победу у «Белого Барса»
Фото: Суперлига

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги Париматч ХК «Мариуполь» в овертайме обыграл «Белый Барс» со счетом 4:3.

В первом периоде «Стальные чайки» открыли счет усилиями дебютанта Суперлиги Владислава Бойко. Через три минуты гости в большинстве сравняли счет после броска Андрея Удовиченко.

В концовке первой двадцатиминутки команды обменялись голами Элиезера Щербатова и Богдана Наливайко.

Во втором периоде «Мариуполь» имел игровое преимущество, прессинговал соперников, но пропустил от Никиты Лесникова. В третьей двадцатиминутке Максим Горечишников восстановил паритет.

В концовке овертайма победу «Мариуполю», за который активно болела местная торсида, принес бросок Владимира Чердака.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Мариуполь» – «Белый Барс» 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Бойко (Тютченко, Лысенко), 01:30;

1:1 Удовиченко (Куцевич, больш.), 04:26;

2:1 Щербатов (Алексеев, Чердак, больш.), 15:45;

2:2 Наливайко (Брага), 16:58;

2:3 Лесников (Грицюк), 38:21;

3:3 Горечишников (Зуев), 42:15;

4:3 Чердак (Бойко, Горечишников), 63:30

«Мариуполь»: Трифонов (Дуве); Алексеев - Артамонов, Декало - Лысенко, Зуев - Горечишников; Костиков - Мазур (К) - Щербатов (А), Тютченко - Твердохлебов - Севанькаев, Чердак (А) - Бойко - Янишевский, Филимонов - Ружников - Коваленко.

«Белый Барс»: Квасенко (Полгородник); Селин - Грицюк, Наливайко - Алексюк, Кулешов - Шистеров, Собко; Говорушко - Куцевич - Удовиченко, Попережай - Качан - Геворкян, Брага - Собченко - Лесников, Микитюк.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ХК Мариуполь Белый Барс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Витер: «У нас все тройки сейчас разбиты – пять человек на травме»
Витер: «У нас все тройки сейчас разбиты – пять человек на травме»
Хоккей Хоккейная Суперлига
21:58
Суперлига. «Мариуполь» – «Белый Барс». Видео трансляция
Суперлига. «Мариуполь» – «Белый Барс». Видео трансляция
Хоккей Хоккейная Суперлига
20:05
«Белый Барс» усилился двумя нападающими и защитником
«Белый Барс» усилился двумя нападающими и защитником
Хоккей Хоккейная Суперлига
03 января 13:56
«Донбасс» одержал уверенную победу над «Мариуполем» в заключительном матче 2021 года
«Донбасс» одержал уверенную победу над «Мариуполем» в заключительном матче 2021 года
Хоккей Хоккейная Суперлига
29 декабря 2021г. 21:17
СК «Сокол» одержал разгромную победу над «Белым Барсом»
СК «Сокол» одержал разгромную победу над «Белым Барсом»
Хоккей Хоккейная Суперлига
28 декабря 2021г. 21:30
Олег Микульчик: «СК «Сокол» еще не сформирован до конца, хочется лучше»
Олег Микульчик: «СК «Сокол» еще не сформирован до конца, хочется лучше»
Хоккей Хоккейная Суперлига
26 декабря 2021г. 19:27

Новости: Хоккей

«Рёгле» обыграл «Фрелунду» в первом матче полуфинала ХЛЧ
«Рёгле» обыграл «Фрелунду» в первом матче полуфинала ХЛЧ
Лига чемпионов
22:35
Витер: «У нас все тройки сейчас разбиты – пять человек на травме»
Витер: «У нас все тройки сейчас разбиты – пять человек на травме»
Хоккейная Суперлига
21:58
«Мариуполь» в овертайме вырвал победу у «Белого Барса»
«Мариуполь» в овертайме вырвал победу у «Белого Барса»
Хоккейная Суперлига
21:30
Ротенберга признали MVP матча СКА с «Куньлунем»
Ротенберга признали MVP матча СКА с «Куньлунем»
КХЛ
20:56
«Сокол» одержал уверенную победу над «Краматорском»
«Сокол» одержал уверенную победу над «Краматорском»
Хоккейная Суперлига
20:40
Ротенберг, объясняя свое назначение, вспомнил некоего «переводчика» Фергюсона в МЮ «Йозе Марино»
Ротенберг, объясняя свое назначение, вспомнил некоего «переводчика» Фергюсона в МЮ «Йозе Марино»
КХЛ
20:35
Суперлига. «Мариуполь» – «Белый Барс». Видео трансляция
Суперлига. «Мариуполь» – «Белый Барс». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
20:05
СКА выиграл первый матч с Ротенбергом на посту главного тренера
СКА выиграл первый матч с Ротенбергом на посту главного тренера
КХЛ
18:34
Суперлига. «Краматорск» – СК «Сокол». Видео трансляция
Суперлига. «Краматорск» – СК «Сокол». Видео трансляция
Хоккейная Суперлига
18:30
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Все новости