«Мариуполь» в овертайме вырвал победу у «Белого Барса»

«Чайкам» удалось забросить в концовке дополнительного времени

Фото: Суперлига

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги Париматч ХК «Мариуполь» в овертайме обыграл «Белый Барс» со счетом 4:3.



В первом периоде «Стальные чайки» открыли счет усилиями дебютанта Суперлиги Владислава Бойко. Через три минуты гости в большинстве сравняли счет после броска Андрея Удовиченко.

В концовке первой двадцатиминутки команды обменялись голами Элиезера Щербатова и Богдана Наливайко.

Во втором периоде «Мариуполь» имел игровое преимущество, прессинговал соперников, но пропустил от Никиты Лесникова. В третьей двадцатиминутке Максим Горечишников восстановил паритет.

В концовке овертайма победу «Мариуполю», за который активно болела местная торсида, принес бросок Владимира Чердака.

Суперлига. Регулярный чемпионат



«Мариуполь» – «Белый Барс» 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Бойко (Тютченко, Лысенко), 01:30;

1:1 Удовиченко (Куцевич, больш.), 04:26;

2:1 Щербатов (Алексеев, Чердак, больш.), 15:45;

2:2 Наливайко (Брага), 16:58;

2:3 Лесников (Грицюк), 38:21;

3:3 Горечишников (Зуев), 42:15;

4:3 Чердак (Бойко, Горечишников), 63:30

«Мариуполь»: Трифонов (Дуве); Алексеев - Артамонов, Декало - Лысенко, Зуев - Горечишников; Костиков - Мазур (К) - Щербатов (А), Тютченко - Твердохлебов - Севанькаев, Чердак (А) - Бойко - Янишевский, Филимонов - Ружников - Коваленко.

«Белый Барс»: Квасенко (Полгородник); Селин - Грицюк, Наливайко - Алексюк, Кулешов - Шистеров, Собко; Говорушко - Куцевич - Удовиченко, Попережай - Качан - Геворкян, Брага - Собченко - Лесников, Микитюк.