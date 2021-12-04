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«Мариуполь» в результативном матче обыграл «Белый Барс»

Команда Сергея Витера еще имеет шансы выиграть домашний Кубок Азовского моря
Хоккей Суперлига
13:48
«Мариуполь» в результативном матче обыграл «Белый Барс»
Фото: пресс-служба Мариуполя

«Мариуполь» обыграл «Белый Барс» в рамках второго игрового дня Кубка Азовского моря. Матч закончился со счетом 7:3.

Таким образом, «Мариуполь» набрал три очка за два тура. Судьба главного трофея решится завтра, 5 декабря.

Во втором поединке игрового дня встретятся «Краматорск» и «Донбасс». Этот матч в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Напомним, на старте Кубка Азовского моря «Мариуполь» в серии буллитов уступил «Краматорску».


Сергей Остапенко
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