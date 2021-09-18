Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Мариуполь» забросил шесть шайб в третьем периоде и победил «Белый Барс»

Дуве оформил первый шатаут в сезоне
Хоккей УХЛ
18 сентября 18:33
«Мариуполь» забросил шесть шайб в третьем периоде и победил «Белый Барс»
Фото: УХЛ

На льду Mariupol Ice Center состоялся второй матч первого тура шестого сезона УХЛ между «Мариуполем» и «Белым Барсом», в котором победу одержали хозяева.

Темп игры задал «Белый Барс», не давая противнику сбросить себя со счетов. Белоцерковцы активно входили в зону соперника и старались создавать моменты. «Мариуполь» долго не ожидая, начал ответно наседать на «Белый Барс», но Василий Полгородник смело отражал броски. Шайба в ворота не шла у обоих команд, но под занавес первого периода ворота белоцерковцев распечатал Роман Алексеев с передач Элиезера Щербатова и Максима Кудряшова.

Второй период начался с прессинга «барсов», которые намеривались сравнять счет. Но многочисленные удаления привели к атаке мариупольцев. Правда, большинство им так и не удалось реализовать. Вторая двадцатиминутка прошла без голов.

В третьем периоде свой боевой настрой проявили «стальные чайки» – свою дебютную шайбу в шестом сезоне забросил Владимир Чердак, который получил точную передачу от Владислава Лысенко и увеличил преимущество для команды – 2:0.

«Мариуполь» вошел в темп и Денис Матусевич с передачи Романа Благого и Сергея Бабинца направил шайбу в пустой угол ворот. Меньше чем через минуту четвертую шайбу на счет своей команды записав Евгений Лызин, получив пас от Владимира Чердака. До конца периода «Мариуполь» смог еще три раза отличиться в воротах оппонентов, а сам матч завершился со счетом 7:0.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Мариуполь» – «Белый Барс» (1:0, 0:0, 6:0)

1:0 – 17:37 Алексеев (Щербатов, Кудряшов),

2:0 – 40:54 Чердак (Лысенко),

3:0 – 47:13 Матусевич (Благой, Бабинец),

4:0 – 48:01 Лызин (Чердак),

5:0 – 50:12 Матусевич (Благой, Бабинец),

6:0 – 50:58 Чердак (Лызин),

7:0 – 51:36 Кудрин (Калейниковас).

«Мариуполь»: Дуве (Короваев), Кудрин-Калейниковас-Щербатов (А), Алексеев-Кудряшов, Лызин-Чердак-Казаковцев (А), Лысенко-Олендаренко, Милехин-Бабинец (К)-Мазур, Герцик-Зуев, Костиков-Благой-Луговой, Филимонов-Матусевич.

«Белый Барс»: Полгородник (Сулима - 50:58), Бородай-Качан-Удовиченко, Грицюк-Гребеник (А), Попережай-Куцевич (К)-Брага, Дахновский-Ядловский (А), Баглай-Собченко-Тищенко, Будько-Киселев, Койда, Собко, Козловский, Трошкин.

Напомним, в матче-открытия «Донбасс» победил «Сокол».

Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

ХК Мариуполь Белый Барс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Перестроившиеся «Краматорск» и «Мариуполь», вечно молодой «Белый Барс» и дерзкий новичок. Превью сезона УХЛ. Часть 2
Превью
Перестроившиеся «Краматорск» и «Мариуполь», вечно молодой «Белый Барс» и дерзкий новичок. Превью сезона УХЛ. Часть 2
Хоккей УХЛ
18 сентября 11:52
«Мариуполь» в огненном ролике представил тизер новой формы
«Мариуполь» в огненном ролике представил тизер новой формы
Хоккей УХЛ
17 сентября 14:51
«Белый Барс» подал заявку на сезон 2021/22
«Белый Барс» подал заявку на сезон 2021/22
Хоккей УХЛ
16 сентября 07:35
«Мариуполь» разгромил «Белый Барс» и добыл первую победу на Kremenchuk Open Cup
«Мариуполь» разгромил «Белый Барс» и добыл первую победу на Kremenchuk Open Cup
Хоккей УХЛ
11 сентября 15:24
«Кременчуг» в матче с девятью шайбами разгромил «Белый Барс»
«Кременчуг» в матче с девятью шайбами разгромил «Белый Барс»
Хоккей УХЛ
10 сентября 21:56
Витер – о 0:5 от «Сокола»: «Все под контролем. Очень многое получилось»
Витер – о 0:5 от «Сокола»: «Все под контролем. Очень многое получилось»
Хоккей УХЛ
10 сентября 20:01

Новости: Хоккей

«Металлург» на выезде победил «Амур», «Салават Юлаев» минимально обыграл минское «Динамо»
«Металлург» на выезде победил «Амур», «Салават Юлаев» минимально обыграл минское «Динамо»
КХЛ
18 сентября 20:14
«Мариуполь» забросил шесть шайб в третьем периоде и победил «Белый Барс»
«Мариуполь» забросил шесть шайб в третьем периоде и победил «Белый Барс»
УХЛ
18 сентября 18:33
УХЛ. «Мариуполь» — «Белый Барс». Видео трансляция
УХЛ. «Мариуполь» — «Белый Барс». Видео трансляция
УХЛ
18 сентября 15:27
Морозов: «К голам «Сокола» привели наши глупые ошибки»
Морозов: «К голам «Сокола» привели наши глупые ошибки»
УХЛ
18 сентября 13:04
Как он это делает! Кубрицкий спас свои ворота, даже лежа на льду
Как он это делает! Кубрицкий спас свои ворота, даже лежа на льду
УХЛ
18 сентября 12:55
Перестроившиеся «Краматорск» и «Мариуполь», вечно молодой «Белый Барс» и дерзкий новичок. Превью сезона УХЛ. Часть 2
Превью
Перестроившиеся «Краматорск» и «Мариуполь», вечно молодой «Белый Барс» и дерзкий новичок. Превью сезона УХЛ. Часть 2
УХЛ
18 сентября 11:52
Шафаренко: «В нападение создавали хорошие моменты, но реализация страдает»
Шафаренко: «В нападение создавали хорошие моменты, но реализация страдает»
УХЛ
18 сентября 08:00
Микульчик: «Выводы сделаем очень серьезные после этой игры»
Микульчик: «Выводы сделаем очень серьезные после этой игры»
УХЛ
18 сентября 07:36
Следующий соперник «Донбасса» в ЛЧ уничтожил оппонента во внутреннем чемпионате
Следующий соперник «Донбасса» в ЛЧ уничтожил оппонента во внутреннем чемпионате
Хоккей в Европе
18 сентября 07:27
Все новости

Популярные новости

Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 сентября 16:00
37
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
19
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 09:55
15
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости