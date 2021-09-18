«Мариуполь» забросил шесть шайб в третьем периоде и победил «Белый Барс»

Дуве оформил первый шатаут в сезоне

Фото: УХЛ

На льду Mariupol Ice Center состоялся второй матч первого тура шестого сезона УХЛ между «Мариуполем» и «Белым Барсом», в котором победу одержали хозяева.

Темп игры задал «Белый Барс», не давая противнику сбросить себя со счетов. Белоцерковцы активно входили в зону соперника и старались создавать моменты. «Мариуполь» долго не ожидая, начал ответно наседать на «Белый Барс», но Василий Полгородник смело отражал броски. Шайба в ворота не шла у обоих команд, но под занавес первого периода ворота белоцерковцев распечатал Роман Алексеев с передач Элиезера Щербатова и Максима Кудряшова.

Второй период начался с прессинга «барсов», которые намеривались сравнять счет. Но многочисленные удаления привели к атаке мариупольцев. Правда, большинство им так и не удалось реализовать. Вторая двадцатиминутка прошла без голов.

В третьем периоде свой боевой настрой проявили «стальные чайки» – свою дебютную шайбу в шестом сезоне забросил Владимир Чердак, который получил точную передачу от Владислава Лысенко и увеличил преимущество для команды – 2:0.

«Мариуполь» вошел в темп и Денис Матусевич с передачи Романа Благого и Сергея Бабинца направил шайбу в пустой угол ворот. Меньше чем через минуту четвертую шайбу на счет своей команды записав Евгений Лызин, получив пас от Владимира Чердака. До конца периода «Мариуполь» смог еще три раза отличиться в воротах оппонентов, а сам матч завершился со счетом 7:0.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Мариуполь» – «Белый Барс» (1:0, 0:0, 6:0)

1:0 – 17:37 Алексеев (Щербатов, Кудряшов),

2:0 – 40:54 Чердак (Лысенко),

3:0 – 47:13 Матусевич (Благой, Бабинец),

4:0 – 48:01 Лызин (Чердак),

5:0 – 50:12 Матусевич (Благой, Бабинец),

6:0 – 50:58 Чердак (Лызин),

7:0 – 51:36 Кудрин (Калейниковас).

«Мариуполь»: Дуве (Короваев), Кудрин-Калейниковас-Щербатов (А), Алексеев-Кудряшов, Лызин-Чердак-Казаковцев (А), Лысенко-Олендаренко, Милехин-Бабинец (К)-Мазур, Герцик-Зуев, Костиков-Благой-Луговой, Филимонов-Матусевич.

«Белый Барс»: Полгородник (Сулима - 50:58), Бородай-Качан-Удовиченко, Грицюк-Гребеник (А), Попережай-Куцевич (К)-Брага, Дахновский-Ядловский (А), Баглай-Собченко-Тищенко, Будько-Киселев, Койда, Собко, Козловский, Трошкин.

Напомним, в матче-открытия «Донбасс» победил «Сокол».