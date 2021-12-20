Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 11
Хоккей (7 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Альтаир 6:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
00:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
00:00 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Питтсбург Пингвинс 2:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Лос-Анджелес Кингс 2:3 Окончен
04:00 Сиэтл Кракен - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис -:- Перенесен
нет важных матчей
Хоккей (6 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Мариуполь - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Баффало Сэйбрс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:30 Детройт Ред Уингс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
Хоккей (11 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Сент-Луис Блюз Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс Перенесен

Мариуполь заявил игрока, становившегося в последних сезонах чемпионом в трех разных лигах

Игрок большую часть своей карьеры играл в Беларуси и Казахстане

Хоккей Хоккейная Суперлига
20 декабря 18:45
Мариуполь заявил игрока, становившегося в последних сезонах чемпионом в трех разных лигах
Дмитрий Желнеровский / Фото: Суперлига

ХК «Мариуполь» заявил на сезон белорусского нападающего Дмитрия Желнеровского.

Нынешний сезон нападающий начинал в «Дизеле» из ВХЛ, где он в 5 матчах заработал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-4». Затем форвард перешел в белорусский «Химик», где сыграл два матча и не отметился результативными действиями.

В последних трех сезонах новичок «Мариуполя» чемпионом в трех лигах. В сезоне 2018/19 выиграл ВХЛ с «Сарыаркой», в сезоне 2019/20 стал чемпионом Беларуси с «Юностью», а в сезоне-2020/21 победил в чемпионате Казахстана с «Сарыаркой».

Желнеровский выступал за «Юность», «Витебск», «Химик», «Сарыарку» и «Темиртау».

Напомним, «Мариуполь» 21 декабря сыграет против белоцерковского «Белого Барса». Матч в прямом эфире покажет телеканал XSPORT+.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

ХК Мариуполь

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Суперлига. «Мариуполь» – «Белый Барс». Видео трансляция
Суперлига. «Мариуполь» – «Белый Барс». Видео трансляция
Хоккей Хоккейная Суперлига
20 декабря 10:06
«Донбасс» одержал уверенную победу над «Мариуполем»
«Донбасс» одержал уверенную победу над «Мариуполем»
Хоккей Хоккейная Суперлига
18 декабря 20:40
Битва лидеров. «Мариуполь» – «Донбасс». Видео трансляция
Битва лидеров. «Мариуполь» – «Донбасс». Видео трансляция
Хоккей Хоккейная Суперлига
18 декабря 10:21
Тренер «Альтаира»: «Одни и те же детские ошибки, объясняли, будем ещё рассказывать»
Тренер «Альтаира»: «Одни и те же детские ошибки, объясняли, будем ещё рассказывать»
Хоккей Хоккейная Суперлига
15 декабря 21:59
Витер: «Альтаир» в ближайшем будущем никто не узнает»
Витер: «Альтаир» в ближайшем будущем никто не узнает»
Хоккей Хоккейная Суперлига
15 декабря 21:49
«Мариуполь» с хет-триком Твердохлебова разгромно выиграл у «Альтаира»
«Мариуполь» с хет-триком Твердохлебова разгромно выиграл у «Альтаира»
Хоккей Хоккейная Суперлига
15 декабря 20:50

Новости: Хоккей

СКА уверенно одолел «Спартак», ЦСКА одержал победу над «Йокеритом»
СКА уверенно одолел «Спартак», ЦСКА одержал победу над «Йокеритом»
КХЛ
20 декабря 22:25
Хоккеисты разочарованы. Игрокам НХЛ сообщили, что их не пустят на Олимпийские игры в Пекине
Хоккеисты разочарованы. Игрокам НХЛ сообщили, что их не пустят на Олимпийские игры в Пекине
Пекин-2022
20 декабря 21:56
«Сокол» одержал разгромную победу над «Альтаиром»
«Сокол» одержал разгромную победу над «Альтаиром»
Хоккейная Суперлига
20 декабря 21:30
В ближайшие дни НХЛ объявит об отказе от участия в Олимпиаде. Это катастрофа для мирового хоккея
Мнение
В ближайшие дни НХЛ объявит об отказе от участия в Олимпиаде. Это катастрофа для мирового хоккея
Пекин-2022
20 декабря 21:00
В России погиб молодой хоккеист
В России погиб молодой хоккеист
Хоккей в мире
20 декабря 20:53
Чехия потребовала на всех событиях IIHF не называть их «Чешской республикой»
Чехия потребовала на всех событиях IIHF не называть их «Чешской республикой»
МЧМ-2022
20 декабря 19:47
Мариуполь заявил игрока, становившегося в последних сезонах чемпионом в трех разных лигах
Мариуполь заявил игрока, становившегося в последних сезонах чемпионом в трех разных лигах
Хоккейная Суперлига
20 декабря 18:45
Состав СК «Сокол» пополнили три игрока
Состав СК «Сокол» пополнили три игрока
Хоккейная Суперлига
20 декабря 15:28
Варламов: «Призываю Дисциплинарный комитет ФХУ не выполнять преступные приказы руководства»
Варламов: «Призываю Дисциплинарный комитет ФХУ не выполнять преступные приказы руководства»
Хоккейная Суперлига
20 декабря 12:16
Все новости

Популярные новости

Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Ответ хейтерам из-за флага? Ломаченко опубликовал видео с умершим из-за COVID-19 российским актером
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:18
156
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 15:23
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
4
Все новости