Мариуполь заявил игрока, становившегося в последних сезонах чемпионом в трех разных лигах

Игрок большую часть своей карьеры играл в Беларуси и Казахстане





Дмитрий Желнеровский / Фото: Суперлига

ХК «Мариуполь» заявил на сезон белорусского нападающего Дмитрия Желнеровского.



Нынешний сезон нападающий начинал в «Дизеле» из ВХЛ, где он в 5 матчах заработал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-4». Затем форвард перешел в белорусский «Химик», где сыграл два матча и не отметился результативными действиями.

В последних трех сезонах новичок «Мариуполя» чемпионом в трех лигах. В сезоне 2018/19 выиграл ВХЛ с «Сарыаркой», в сезоне 2019/20 стал чемпионом Беларуси с «Юностью», а в сезоне-2020/21 победил в чемпионате Казахстана с «Сарыаркой».

Желнеровский выступал за «Юность», «Витебск», «Химик», «Сарыарку» и «Темиртау».

Напомним, «Мариуполь» 21 декабря сыграет против белоцерковского «Белого Барса». Матч в прямом эфире покажет телеканал XSPORT+.