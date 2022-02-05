Массовое переодевание в конкурсе буллитов, Макдэвид снова не самый быстрый. Итоги Мастер-шоу НХЛ

Все самые лучшие собрались впервые за два года

Фото - twitter.com/NJDevils

В какой-то другой вселенной они были бы сейчас в Китае на Олимпиаде. Однако Национальная хоккейная лига (НХЛ) уже несколько месяцев как освободила себя от оков поездки в беснующийся с коронавирусными правилами Пекин и на расслабоне провела первую часть Матча всех звезд – конкурсы мастерства.

В последние годы так сложилось, что это главная часть. Как не экспериментировали организаторы с самими матчами – казалось бы, главным блюдом – их не удается сделать интереснее. Другое дело – конкурсы, где решаются все самые главные болельщицкие вопросы – кто быстрее, у кого самый сильный бросок и так далее.

Тем более, что в этом сезоне Матч звезд НХЛ проводился впервые после начала пандемии. В минувшем году его не было – сезон и так проводился в сжатые сроки, – а предыдущий был еще в феврале 2020 года в Сент-Луисе, когда мир только з замиранием следил за надвигающейся волной коронавируса.

Лас-Вегас – какое место может быть более подходящим для организации праздника? Тем более, что хоккей после появления здесь команды НХЛ очень быстро прижился. Условия, в которых все проходило, действительно напоминали беззаботные докоронавирусные времена – полные трибуны, никаких масок и улыбки на лицах.

Но и, конечно же, само шоу не разочаровало. Несмотря на то, что в канун уик-энда несколько звездных участников выпали из обоймы – Александр Овечкин попал в COVID-протокол (хотя есть и конспирологические версии, что он избегает поездок на Матч всех звезд с 2018 года), а Нэйтан Маккинон и Адам Фокс получили травмы, – их было кому заменить. Причем как по части мастерства, так и в рамках умения делать шоу.

Но пойдем по порядку. Начнем с того, что НХЛ в этом году решила разнообразить и саму программу Мастер-шоу, добавив два новых конкурса – челлендж у фонтанов перед отелем Bellagio и игра в 21 очко.

Первый конкурс выиграл защитник «Коламбуса» Зак Веренски, который на секунду в первом раунде опередил приглашенную звезду – Олимпийскую чемпионку Пхенчхана Жослин Ламоро-Дэвидсон, – а во втором без шансов разобрался с Романом Йоси из «Нэшвилла». Защитник «Предаторз» не мог поразить последнюю мишень целых 45 секунд!

Ради проведения уличного хоккея в 21 очко было перекрыто движение по бульвару Стрип в Лас-Вегасе. Участникам нужно было бросать по огромным картам и набрать то самое 21 очко благодаря своей точности.

Как оказалось, мастерам НХЛ это было сделать довольно легко, но после дополнительных попыток ветеран и лучший бомбардир «Далласа» Джо Павелски обошел конкурентов.

Но все самое интересное происходило, конечно же, в чаше T-Mobile Arena на глазах у 18 тысяч болельщиков. Здесь проводились традиционные для Матчей звезд конкурсы, а игроки пытались удивить зрителей еще и своими навыками шоуменов.

Один из самых зрелищных конкурсов – забег на скорость, – главным фаворитом которого считался Коннор Макдэвид, выигрывавший его трижды (2017, 2018, 2019), конкуренцию которому должны были составить чемпион-2016 Дилан Ларкин и Крис Крайдер.

Однако в этот раз самым быстрым оказался Джордан Кайру из «Сент-Луиса», а Макдэвид стал только четвертым. Ларкин же, как и Евгений Кузнецов, не смог даже выбежать из 14-ти секунд.

В конкурсе сэйвов вратарей в этом году организаторы несколько изменили правила, и теперь он был не индивидуальным, а командным – соревновались вратари команд, представляющих один дивизион.

Победителями стали представители Атлантического дивизиона – Андрей Василевский из «Тампы-Бэй» и Джек Кэмпбелл из «Торонто, – отразившие девять бросков подряд, хотя перед этим пропустили четыре из семи. Василевскому был забит самый издевательский буллит конкурса – Крайдер реализовал свою попытку без броска – как это делал несколько лет назад партнер россиянина Никита Кучеров.

Поучаствовать в конкурсе на самый сильный бросок организаторы приглашали и его абсолютного рекордсмена – защитника «Айлендерс» Здено Хару. Но словак, который в 2012 году бросил со скоростью 175,1 км/ч, и с того времени никто не может побить это достижение, отказался.

Без него победителем конкурса стал Виктор Хедман из «Тампы-Бэй», но с существенным отставанием от рекорда – для победы хватило броска со скоростью 166 км/ч.

Игроки «Каролины» продолжают удерживать звание самых точных игроков НХЛ. В 2020 году конкурс на самый точный бросок с результатом 9,505 секунды выиграл защитник «Харрикейнз» Джейкоб Слэвин, теперь же победа досталась нападающему «Ураганов» Себастьяну Ахо (10,937). Третью мишень Ахо даже не разбил, но зацепил ее шайбой, на что указал организаторам, и его попытка была засчитана.

Больше всего импровизации, как всегда, было в конкурсе на самый красивый буллит.

Его победителем стал Алекс Пьетранжело из «Вегаса», который исполнил свой буллит под аккомпанемент легендарных барабанщиков из поддержки своего клуба. Причем в голосовании он получил 69 баллов из 60 возможных, поскольку известный болельщик «Сент-Луиса», отдал бывшему капитану «Блюз» 19 баллов (из 10 возможных) в честь победы в Кубке Стэнли 2019 года.

В этой ситуации было даже немного обидно за других участников, которые продемонстрировали креатив ничуть не хуже.

Тот же форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов решил спародировать отсутствующего Александра Овечкина. Он вышел на лед не только в форме «Вашингтона» с фамилией звездного соотечественника на спине, но и показал легендарные повадки Овечкина – поливание льда из бутылочки перед матчем и празднование.

Специально приглашенный для участия в этом конкурсе Тревор Зеграс из «Анахайма» исполнил свой буллит с закрытыми глазами и, нарядившись в форму Питера Лафлера из фильма 2004 года «Вышибалы», в персонажа из фильма «Мальчишник в Вегасе» также переоделся и форвард «Чикаго» Алекс Дебринкет.

Интересную идею придумал и нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз, который выкатил на лед магический ящик, из которого выскочила его мини-копия.

Возможно, по-настоящему запоминающихся событий в рамках этого Мастер-шоу было не так уж и много, однако трудно придумать что-то выдающееся, где нужно продемонстрировать чисто спортивный скилл. В этом и прелесть Матча звезд НХЛ – здесь гармонично соединяются расслабление и шоу с серьезностью и демонстрацией сверхчеловеческих способностей.