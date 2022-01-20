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02:00 Баффало Сэйбрс - Даллас Старз 1:0 1-й период
02:00 Филадельфия Флайерс - Коламбус Блу Джекетс 0:0 1-й период
02:00 Питтсбург Пингвинс - Оттава Сенаторс 1:0 1-й период
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Даллас Старз -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
20:00 Баффало Сэйбрс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
22:00 Бостон Брюинс - Виннипег Джетс -:- Запланирован

Матч «Донбасс» – «Альтаир» состоится 5 февраля

Игру перенесли по техническим причинам
Хоккей Хоккейная Суперлига
20 января 19:20
Матч «Донбасс» – «Альтаир» состоится 5 февраля
Фото: ХК Донбасс

Матч регулярного чемпионата Суперлиги Париматч «Донбасс» – «Альтаир», который должен был быть сыгран 20 января, перенесен на 5 февраля.

Спортивный департамент Суперлиги сообщил, что причиной тому послужили технические причины. Клубы оказались не против переноса.

Таким образом, матч «Донбасс» – «Альтаир» состоится 5 февраля. Начало – в 15:00.

Турнирная таблица Суперлиги.

Сергей Остапенко
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