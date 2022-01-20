«Краматорск» одержал разгромную победу над «Альтаиром»
Матч «Донбасс» – «Альтаир» состоится 5 февраля
Игру перенесли по техническим причинам
20 января 19:20
Фото: ХК Донбасс
Матч регулярного чемпионата Суперлиги Париматч «Донбасс» – «Альтаир», который должен был быть сыгран 20 января, перенесен на 5 февраля.
Спортивный департамент Суперлиги сообщил, что причиной тому послужили технические причины. Клубы оказались не против переноса.
Таким образом, матч «Донбасс» – «Альтаир» состоится 5 февраля. Начало – в 15:00.
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