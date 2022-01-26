Защитник «Мариуполя»: «Мы должны исправить все ошибки прошлого»
Матч «Мариуполь» – «Альтаир» перенесли на месяц
Причина – массовое заболевание игроков «стальных чаек»
26 января 22:49
Фото: пресс-служба Суперлиги
Пресс-служба Суперлиги Париматч сообщила о переносе матча регулярного чемпионата «Мариуполь» – «Альтаир».
Из-за массового заболевания игроков «Мариуполя» по обоюдному согласию клубов, матч, ранее запланированный на 29 января, состоится 27 февраля.
Напомним, в этом сезоне «Мариуполь» уже трижды обыграл «Альтаир».
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