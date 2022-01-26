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Матч «Мариуполь» – «Альтаир» перенесли на месяц

Причина – массовое заболевание игроков «стальных чаек»
Хоккей Хоккейная Суперлига
26 января 22:49
Матч «Мариуполь» – «Альтаир» перенесли на месяц
Фото: пресс-служба Суперлиги

Пресс-служба Суперлиги Париматч сообщила о переносе матча регулярного чемпионата «Мариуполь» – «Альтаир».

Из-за массового заболевания игроков «Мариуполя» по обоюдному согласию клубов, матч, ранее запланированный на 29 января, состоится 27 февраля.

Напомним, в этом сезоне «Мариуполь» уже трижды обыграл «Альтаир».

Сергей Остапенко
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Теги

ХК Альтаир ХК Мариуполь

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