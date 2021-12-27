Канадский и российский вундеркинды, креативная парочка из Швеции и американские таланты. За кем следить на МЧМ-2022?
Матчи второго дня МЧМ-2022. Россия постарается реабилитироваться за фиаско от шведов
Матчи покажут телеканалы XSPORT и XSPORT+
Фото: iihf.com
27 декабря на чемпионате мира U20 стартует второй игровой день, в рамках которого состоятся четыре матча в группах A и B.
Матчи за 27 декабря.
Группа А
21:00 Австрия – Финляндия
02:00 Германия – Чехия
Группа В
23:30 Россия – Швейцария
05:30 Швеция – Словакия
Отметим, что матчи Россия – Швейцария покажет телеканал XSPORT, а Германия – Чехия можно будет посмотреть на XSPORT+.
Напомним, в первый день чемпионата мира Россия проиграла одному из фаворитов турнира – Швеции. Словаки же уступили США, а Чехия ожидаемо оказалась слабее Канады.
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