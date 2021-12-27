Матчи второго дня МЧМ-2022. Россия постарается реабилитироваться за фиаско от шведов

Матчи покажут телеканалы XSPORT и XSPORT+

Фото: iihf.com

27 декабря на чемпионате мира U20 стартует второй игровой день, в рамках которого состоятся четыре матча в группах A и B.



Матчи за 27 декабря.

Группа А

21:00 Австрия – Финляндия

02:00 Германия – Чехия

Группа В

23:30 Россия – Швейцария

05:30 Швеция – Словакия

Отметим, что матчи Россия – Швейцария покажет телеканал XSPORT, а Германия – Чехия можно будет посмотреть на XSPORT+.

Напомним, в первый день чемпионата мира Россия проиграла одному из фаворитов турнира – Швеции. Словаки же уступили США, а Чехия ожидаемо оказалась слабее Канады.