МЧМ-2022 доиграют летом, а точную дату сообщат после ОИ-2022

Также известно, где состоится турнир

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что молодежный чемпионат мира-2022 пройдет летом в Канаде.



Отметим, что в декабре 2021-го года турнир начался в Эдмонтоне и Ред-Дире, но был прерван из-за положительных тестов на коронавирус в командах-участников.

«Молодежный чемпионат мира пройдет летом в канадской провинции Альберта. О датах мы объявим после Олимпиады. Игры будут».

Напомним, Тардиф высказался о беспокойстве по поводу ковид-протокола на Олимпийских играх-2022.