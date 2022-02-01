ХК «Рулав Одд» обратился к главе IIHF Тардифу из-за проявления «мошенничества» в чемпионате ФХУ
МЧМ-2022 доиграют летом, а точную дату сообщат после ОИ-2022
Также известно, где состоится турнир
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что молодежный чемпионат мира-2022 пройдет летом в Канаде.
Отметим, что в декабре 2021-го года турнир начался в Эдмонтоне и Ред-Дире, но был прерван из-за положительных тестов на коронавирус в командах-участников.
«Молодежный чемпионат мира пройдет летом в канадской провинции Альберта. О датах мы объявим после Олимпиады. Игры будут».
Напомним, Тардиф высказался о беспокойстве по поводу ковид-протокола на Олимпийских играх-2022.