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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
03:00 Сент-Луис Блюз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
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04:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
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02:00 Австрия - Канада -:- Запланирован
21:00 Финляндия - Чехия -:- Запланирован
23:30 Словакия - Россия -:- Запланирован
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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотис -:- Запланирован

МЧМ-2022. Канада – Германия. Видео трансляция

Смотрите матч в прямом эфире на XSPORT+ и XSPORT.ua
Телепрограмма XSPORT Хоккей МЧМ-2022
17:36
МЧМ-2022. Канада – Германия. Видео трансляция
Фото - twitter.com/WorldJuniors

В четверг, 30 декабря, в матче молодежного чемпионата мира-2022 в элитном дивизионе сборная Канады сыграет против команды Германии.

Трансляцию поединка смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT+, а также в плеере в этой новости. Начало — 02:00. Комментатор – Александр Черненко.

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Теги

сборная Канады (хоккей) сборная Германии (хоккей)

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