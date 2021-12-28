Финляндия устроила разгром Австрии, Германия в овертайме одолела Чехию
МЧМ-2022. Канада – Германия. Видео трансляция
Смотрите матч в прямом эфире на XSPORT+ и XSPORT.ua
Фото - twitter.com/WorldJuniors
В четверг, 30 декабря, в матче молодежного чемпионата мира-2022 в элитном дивизионе сборная Канады сыграет против команды Германии.
Трансляцию поединка смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT+, а также в плеере в этой новости. Начало — 02:00. Комментатор – Александр Черненко.
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