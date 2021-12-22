Посещаемость матчей МЧМ-2022 не будет ограничена
МЧМ-2022 состоится с ограниченным количеством болельщиков
Турнир пройдет на ледовых аренах в Эдмонтоне и Ред-Дире
Ледовая арена / Фото - destinytours.comПоединки МЧМ-2022 в Канаде состоятся при 50-процентной заполняемости трибун. Об этом в интервью TSN заявил министр здравоохранения провинции Альберта Джейсон Коппинг.
По словам Коппинга, ограничения коснутся всех мест для проведения мероприятий на территории региона вместимостью более тысячи человек.
«Это также относится к матчам НХЛ и МЧМ».
Отмечается, что ограничения начнут действовать с 24 декабря.
Турнир пройдет с 26 декабря по 5 января на ледовых аренах в Эдмонтоне (вместимость – 18 347 человек) и Ред-Дире (7 111).
Ранее сообщалось, что организаторы МЧМ-2022 не намерены ограничивать количество болельщиков на матчах турнира.
Матчи турнира в прямом эфире покажет XSPORT.
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