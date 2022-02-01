МЧМ-2022 доиграют летом, а точную дату сообщат после ОИ-2022
МЧМ-2022, вероятнее всего, проведут в августе
Турнир состоится в Альберте
МЧМ-2022 / Фото - NHLПрезидент IIHF (Международная федерации хоккея) Люк Тардиф сообщил, что молодежный чемпионат мира-2022 будет проведен в августе.
«Могу подтвердить, что молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет летом в Альберте. Скорее всего, это будет в августе.IIHF подтвердит даты и место проведения по окончании Олимпиады в Пекине».
Напомним, Начавшийся в Эдмонтоне и Ред-Дире (провинция Альберта) в декабре 2021 года турнир не был доигран из-за положительных тестов на COVID-19 в ряде команд.
Ранее сообщалось, что сроки и место проведения молодежного чемпионата мира-2022 станут известны во время зимних Игр в Пекине.
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