CHL красиво представила «Донбасс» перед стартом нового сезона
Мемориал Павла Забойника. Видео трансляция
Смотрите все матчи предсезонного турнира на XSPORT
16:21
Мемориал Павла Забойника пройдет уже в 23-й раз / Фото - ХК Зволен
С 19 по 21 августа в словацком Зволене пройдет традиционный предсезонный турнир Мемориал Павла Забойника, участником которого станет чемпион Украины донецкий «Донбасс».
- Действующий чемпион и звезды молодежки. Против кого «Донбассу» предстоит сыграть на Мемориале Забойника
Все матчи Мемориала Забойника можно будет посмотреть на нашем сайте в плеерах ниже.
19 августа
13:00 «Донбасс» – Словакия U-20
16:30 «Будапешт» – «Банска Быстрица»
20:00 «Зволен» – «Тыхы»
20 августа
13:00 «Донбасс» – «Банска Быстрица»
16:30 «Тыхы» – Словакия U-20
20:00 «Зволен» – «Будапешт»
21 августа
11:00 «Тыхы» – «Банска Быстрица»
14:30 «Будапешт» – Словакия U-20
18:00 «Зволен» – «Донбасс»
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