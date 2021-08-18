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Мемориал Павла Забойника. Видео трансляция

Смотрите все матчи предсезонного турнира на XSPORT
Телепрограмма XSPORT Хоккей УХЛ
16:21
Мемориал Павла Забойника. Видео трансляция
Мемориал Павла Забойника пройдет уже в 23-й раз / Фото - ХК Зволен

С 19 по 21 августа в словацком Зволене пройдет традиционный предсезонный турнир Мемориал Павла Забойника, участником которого станет чемпион Украины донецкий «Донбасс».

Все матчи Мемориала Забойника можно будет посмотреть на нашем сайте в плеерах ниже.

19 августа

13:00 «Донбасс» – Словакия U-20

16:30 «Будапешт» – «Банска Быстрица»

20:00 «Зволен» – «Тыхы»

20 августа

13:00 «Донбасс» – «Банска Быстрица»

16:30 «Тыхы» – Словакия U-20

20:00 «Зволен» – «Будапешт»

21 августа

11:00 «Тыхы» – «Банска Быстрица»

14:30 «Будапешт» – Словакия U-20

18:00 «Зволен» – «Донбасс»

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