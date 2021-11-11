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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
03:00 Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
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Менеджер «Анахайма» подал в отставку из-за алкоголизма

Мюррей пройдет курс лечения
Хоккей НХЛ
20:39
Менеджер «Анахайма» подал в отставку из-за алкоголизма
Фото: NHL

Менеджер и вице-президент «Анахайма» Боб Мюррей подал в отставку. Мюррей пройдет курс лечения, чтобы избавиться от алкогольной зависимости.

Боб через пресс-службу «Дакс» опубликовал заявление:

Я хочу извиниться перед всеми, кого так или иначе задело моё поведение. Я обещаю изменить мою жизнь, и начну делать это, записавшись на курс лечения. Хочу поблагодарить Генри и Сюзан Самуэли, а также Майкла Шулмана. Работа с ними стала одной из самых ярких страниц в моей карьере. Я покидаю «Дакс» и сосредоточусь на том, что сейчас для меня важнее всего: буду приводить в порядок мою жизнь ради моей семьи и друзей.

Напомним, что в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» в овертайме обыграл «Ванкувер».

Олег Шумейко-младший
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