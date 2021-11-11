«Эдмонтон» отыгрался с 1:4 и победил «Рейнджерс» в овертайме, «Анахайм» продлил серию поражений «Аризоны» до 11 матчей
Менеджер «Анахайма» подал в отставку из-за алкоголизма
Мюррей пройдет курс лечения
Фото: NHL
Менеджер и вице-президент «Анахайма» Боб Мюррей подал в отставку. Мюррей пройдет курс лечения, чтобы избавиться от алкогольной зависимости.
Боб через пресс-службу «Дакс» опубликовал заявление:
Я хочу извиниться перед всеми, кого так или иначе задело моё поведение. Я обещаю изменить мою жизнь, и начну делать это, записавшись на курс лечения. Хочу поблагодарить Генри и Сюзан Самуэли, а также Майкла Шулмана. Работа с ними стала одной из самых ярких страниц в моей карьере. Я покидаю «Дакс» и сосредоточусь на том, что сейчас для меня важнее всего: буду приводить в порядок мою жизнь ради моей семьи и друзей.
Напомним, что в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» в овертайме обыграл «Ванкувер».
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