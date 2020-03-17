Игорь Мережко: «Рубин» украинского хоккея
Мережко помог «Рубину» пробиться в полуфинал плей-офф ВХЛ
Украинец в последнем матче отметился результативным действием
17 марта 19:38
Фото: Вслух.ру
Тюменский «Рубин», за который выступает защитник сборной Украины Игорь Мережко, пробился в полуфинал плей-офф ВХЛ.
«Рубин» обыграл «Горняк» со счетом 5:0, доведя счет в серии к 4:0. При этом, Мережко в последнем матче отметился ассистом.
Напомним, ранее в первом раунде плей-офф «Рубин» обыграл нефтекамский «Торос».