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Мережко помог «Рубину» пробиться в полуфинал плей-офф ВХЛ

Украинец в последнем матче отметился результативным действием

Хоккей Украинцы в иностранных клубах
17 марта 19:38
Мережко помог «Рубину» пробиться в полуфинал плей-офф ВХЛ
Фото: Вслух.ру

Тюменский «Рубин», за который выступает защитник сборной Украины Игорь Мережко, пробился в полуфинал плей-офф ВХЛ.

«Рубин» обыграл «Горняк» со счетом 5:0, доведя счет в серии к 4:0. При этом, Мережко в последнем матче отметился ассистом.

Напомним, ранее в первом раунде плей-офф «Рубин» обыграл нефтекамский «Торос».

Карен Агабекян
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