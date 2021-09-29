«Рубин» Мережко остановился в шаге от финала ВХЛ
Мережко забросил свою первую шайбу в сезоне ВХЛ
Украинский защитник помог «Рубину» обыграть «Молот»
29 сентября 22:12
Фото: УХЛ
Украинский защитник «Рубина» Игорь Мережко забросил свою первую шайбу в сезоне ВХЛ.
Мережко отметился на четвертой минуте второго периода, а «Рубин» обыграл «Молот» после серии буллитов (5:4).
В минувшем сезоне Мережко провел в составе «Рубина» 60 матчей и набрал 23 очка, забросив четыре шайбы и 19 раз ассистировав партнерам при показателе полезности «+4».
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