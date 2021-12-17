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Месились 5 на 5. В концовке матча «Вегас» – «Нью-Джерси» произошла массовая драка

По ее итогам сразу три хоккеиста были наказаны десятиминутными штрафами
Хоккей НХЛ
09:52
Месились 5 на 5. В концовке матча «Вегас» – «Нью-Джерси» произошла массовая драка
Фото: Getty Images

В концовке матча «Вегас»«Нью-Джерси» произошла массовая драка, в которой поучаствовали все хоккеисты, находившееся на льду.

Спровоцировали инцидент защитник «Нью-Джерси» Мэйсон Гиртсен и защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело. Также к основным действующим лицам драки можно отнести вратаря «Вегаса» Робина Ленера.

Видео драки:

По итогам драки Гиртсен, Пьетранджело и Ленера получили по десятиминутному штрафу.

Напомним, матч закончился счетом 5:3 в пользу «Вегаса».

Сергей Остапенко
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Вегас Голден Найтс Нью-Джерси Девилз

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