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«Металлург» минимально обыграл «Северсталь», «Трактор» уступил «Ак Барсу»

«Сибирь» победила «Локомотив», «Барыс» одержал победу над «Автомобилистом»
Хоккей КХЛ
21 декабря 21:30
«Металлург» минимально обыграл «Северсталь», «Трактор» уступил «Ак Барсу»
Фото: sports.kz

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» – «Локомотив» – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

0:1 Коршков (Полунин, Баранцев) 29

1:1 Пьянов (Коротков, Шаров) 55

2:1 Кудако (Пьянов) 63

«Металлург» Мг – «Северсталь» – 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

1:0 Коростелев (Минулин, Кошелев) 6

2:0 Акользин (Коробкин) 8

3:0 Зернов (Яковлев, Керри) 31

3:1 Пилипенко (Тихонов, Кодола) 33

3:2 Пилипенко (Вовченко) 39

3:3 Хохлов (Абросимов) 59

4:3 Карпов (Минулин, Хультстрем) 62

«Автомобилист» – «Барыс» – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 Старченко 35

0:2 Вей (Морроу) 60

«Ак Барс» – «Трактор» – 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

1:0 Кэмпфер (Кагарлицкий, Линдхольм) 3

2:0 Зарипов (Сафонов, Лукоянов) 8

3:0 Петров (Уил, Линдхольм) 15

3:1 Абрамов (Пайлат, Ткачев) 18

4:1 Кэмпфер (Галимов) 34

5:1 Панюков (Линдхольм) 46

«Авангард» – «Торпедо» – 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

0:1 Миле (Агостино, Жафяров) 9

0:2 Чехович (Миле, Агостино) 23

1:2 Прохоркин (Цегларик, Якупов) 26

2:2 Якупов (Прохоркин) 29

3:2 Грицюк (Найт) 62

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«Динамо» Москва – «Сочи» – 2:3 (2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

1:0 Якимов (Игумнов, Клинкхаммер) 2

1:1 Точицкий 4

1:2 Точицкий 6

2:2 Рашевский (О'Делл, Белов) 18

2:3 Николаев (Завгородний) 63

Рене Тер Велде
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Новости: Хоккей

«Металлург» минимально обыграл «Северсталь», «Трактор» уступил «Ак Барсу»
«Металлург» минимально обыграл «Северсталь», «Трактор» уступил «Ак Барсу»
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