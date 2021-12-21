«Металлург» минимально обыграл «Северсталь», «Трактор» уступил «Ак Барсу»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» – «Локомотив» – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
0:1 Коршков (Полунин, Баранцев) 29
1:1 Пьянов (Коротков, Шаров) 55
2:1 Кудако (Пьянов) 63
«Металлург» Мг – «Северсталь» – 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
1:0 Коростелев (Минулин, Кошелев) 6
2:0 Акользин (Коробкин) 8
3:0 Зернов (Яковлев, Керри) 31
3:1 Пилипенко (Тихонов, Кодола) 33
3:2 Пилипенко (Вовченко) 39
3:3 Хохлов (Абросимов) 59
4:3 Карпов (Минулин, Хультстрем) 62
«Автомобилист» – «Барыс» – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
0:1 Старченко 35
0:2 Вей (Морроу) 60
«Ак Барс» – «Трактор» – 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
1:0 Кэмпфер (Кагарлицкий, Линдхольм) 3
2:0 Зарипов (Сафонов, Лукоянов) 8
3:0 Петров (Уил, Линдхольм) 15
3:1 Абрамов (Пайлат, Ткачев) 18
4:1 Кэмпфер (Галимов) 34
5:1 Панюков (Линдхольм) 46
«Авангард» – «Торпедо» – 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
0:1 Миле (Агостино, Жафяров) 9
0:2 Чехович (Миле, Агостино) 23
1:2 Прохоркин (Цегларик, Якупов) 26
2:2 Якупов (Прохоркин) 29
3:2 Грицюк (Найт) 62
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«Динамо» Москва – «Сочи» – 2:3 (2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
1:0 Якимов (Игумнов, Клинкхаммер) 2
1:1 Точицкий 4
1:2 Точицкий 6
2:2 Рашевский (О'Делл, Белов) 18
2:3 Николаев (Завгородний) 63
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