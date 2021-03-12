«Барыс» сравнял счет в серии с «Магниткой»
«Металлург» обыграл «Барыс» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
В 1/4 финала команду из Магнитогорска ждет «Авангард»
«Барыс» – «Металлург» / фото - КХЛ
КХЛ. Плей-офф
1/8-я финала
«Барыс» – «Металлург» Магнитогорск 3:5 (0:0, 2:2, 1:3)
0:1 Кошелев (Дронов, Плотников), 25:34, ГБ,
1:1 Виделль (Михайлис, Линтуниеми), 32:58,
1:2 Расмуссен (Бек, Хольм), 36:44, ГБ,
2:2 Михайлис (Виделль), 39:46,
2:3 Мозякин (Бек), 45:50, ГБ,
2:4 Бек (Мозякин), 54:53, ГБ,
3:4 Панюков (Виделль, Диц), 57:05, ГБ,
3:5 Плотников (Кулемин), 58:24, ПВ,
Вратари: Ортио – Олкинуора.
Таким образом счет в серии стал 4:2 и «Металлург» прошел в четвертьфинал плей-офф, где ему придется столкнуться с «Авангардом».
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