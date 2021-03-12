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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Флорида Пантерс Окончен 4:5 Окончен
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз Окончен 5:3 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз Окончен 3:5 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс Окончен 4:3 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс Окончен 4:0 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Питтсбург Пингвинс Окончен 2:5 Окончен
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«Металлург» обыграл «Барыс» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

В 1/4 финала команду из Магнитогорска ждет «Авангард»

Хоккей КХЛ
12 марта 2021г. 20:46
«Металлург» обыграл «Барыс» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
«Барыс» – «Металлург» / фото - КХЛ

КХЛ. Плей-офф

1/8-я финала

«Барыс» – «Металлург» Магнитогорск 3:5 (0:0, 2:2, 1:3)

0:1 Кошелев (Дронов, Плотников), 25:34, ГБ,

1:1 Виделль (Михайлис, Линтуниеми), 32:58,

1:2 Расмуссен (Бек, Хольм), 36:44, ГБ,

2:2 Михайлис (Виделль), 39:46,

2:3 Мозякин (Бек), 45:50, ГБ,

2:4 Бек (Мозякин), 54:53, ГБ,

3:4 Панюков (Виделль, Диц), 57:05, ГБ,

3:5 Плотников (Кулемин), 58:24, ПВ,

Вратари: Ортио – Олкинуора.

Таким образом счет в серии стал 4:2 и «Металлург» прошел в четвертьфинал плей-офф, где ему придется столкнуться с «Авангардом».

Результаты матчей прошедшего игрового дня

Михаил Рыбак

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Барыс Металлург Мг

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