«Металлург» уступил СКА, «Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» – «Куньлунь» – 7:4 (0:1, 4:2, 3:1)
0:1 Рич (Пу, Николлс) 18
0:2 Ин Руди 23
0:3 Там (Пу, Николлс) 26
1:3 Петухов (Морроу, Гурков) 29
2:3 Старченко (Савицкий, Куник) 32
3:3 Вей (Асетов, Фрэттин) 34
4:3 Лилья (Михайлис, Волк) 39
5:3 Лилья (Михайлис, Волк) 45
5:4 Верек (Вонг) 49
6:4 Куник (Старченко) 50
7:4 Фрэттин (Орехов) 52
Вратари: Бояркин 11/12, Ортио 10/13 – О'Брайен 40/47.
«Металлург» Мг – СКА – 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)
0:1 Бурдасов (Кемппаинен) 2
0:2 Гусев (Кузьменко, Бурдасов) 15
0:3 Пыленков (Кемппаинен) 45
1:3 Зернов (Карпов, Николаев) 46
1:4 Гусев (Воробьев, Моисеев) 54
1:5 Кузьменко (Бурдасов) 58
Вратари: Олкинуора 13/17 – Юханссон 28/29.
«Ак Барс» – «Нефтехимик» – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
0:1 Вихарев (Секстон, Кнот) 12
1:1 Линдхольм (Уил, Юдин) 13
2:1 Журавлев (Кагарлицкий, Линдхольм) 34
3:1 Юдин (Кагарлицкий, Журавлев) 44
3:2 Бикмуллин (Шафигуллин, Кнот) 51
4:2 Тарасов (Кэмпфер, Линдхольм) 51
5:2 Воронков (Кагарлицкий, Зарипов) 52
Вратари: Бобков 27/29 – Судницин 22/27, Туохимаа 2/2.
«Локомотив» – «Автомобилист» – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
0:1 Щемеров 35
0:2 Кормье (Романцев) 40
«Северсталь» – «Авангард» – 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
1:0 Рооба (Лишка) 2
1:1 Найт (Сошников, Грицюк) 27
2:1 Вовченко (Пилипенко) 33
2:2 Телегин 36
2:3 Найт (Каски, Сошников) 38
Вратари: Подъяпольский 25/28 – Грубец 32/34.
«Динамо» Минск – «Торпедо» – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
0:1 Миле (Агостино, Тянулин) 38
0:2 Жафяров (Марин) 50
1:2 Горбунов 60
«Спартак» – «Йокерит» – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
1:0 Широков (Хеед) 28
2:0 Квартальнов (Цыплаков, Хеед) 47
«Динамо» Рига – «Витязь» – 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
0:1 Ойямяки (Аалтонен, Лямин) 2
1:1 Елисеев (Дарзиньш) 13
1:2 Одетт (Смолин, Головков) 13
2:2 Тиивола (Гормли, Радил) 44
2:3 Старков 65
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