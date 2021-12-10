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«Металлург» уступил СКА, «Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком»

«Авангард» минимально обыграл «Северсталь», «Локомотив» проиграл «Автомобилисту»
Хоккей КХЛ
22:30
«Металлург» уступил СКА, «Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком»
Фото: КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» – «Куньлунь» – 7:4 (0:1, 4:2, 3:1)

0:1 Рич (Пу, Николлс) 18

0:2 Ин Руди 23

0:3 Там (Пу, Николлс) 26

1:3 Петухов (Морроу, Гурков) 29

2:3 Старченко (Савицкий, Куник) 32

3:3 Вей (Асетов, Фрэттин) 34

4:3 Лилья (Михайлис, Волк) 39

5:3 Лилья (Михайлис, Волк) 45

5:4 Верек (Вонг) 49

6:4 Куник (Старченко) 50

7:4 Фрэттин (Орехов) 52

Вратари: Бояркин 11/12, Ортио 10/13 – О'Брайен 40/47.

«Металлург» Мг – СКА – 1:5 (0:2, 0:0, 1:3)

0:1 Бурдасов (Кемппаинен) 2

0:2 Гусев (Кузьменко, Бурдасов) 15

0:3 Пыленков (Кемппаинен) 45

1:3 Зернов (Карпов, Николаев) 46

1:4 Гусев (Воробьев, Моисеев) 54

1:5 Кузьменко (Бурдасов) 58

Вратари: Олкинуора 13/17 – Юханссон 28/29.

«Ак Барс» – «Нефтехимик» – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

0:1 Вихарев (Секстон, Кнот) 12

1:1 Линдхольм (Уил, Юдин) 13

2:1 Журавлев (Кагарлицкий, Линдхольм) 34

3:1 Юдин (Кагарлицкий, Журавлев) 44

3:2 Бикмуллин (Шафигуллин, Кнот) 51

4:2 Тарасов (Кэмпфер, Линдхольм) 51

5:2 Воронков (Кагарлицкий, Зарипов) 52

Вратари: Бобков 27/29 – Судницин 22/27, Туохимаа 2/2.

«Локомотив» – «Автомобилист» – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) 

0:1 Щемеров 35

0:2 Кормье (Романцев) 40

«Северсталь» – «Авангард» – 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

1:0 Рооба (Лишка) 2

1:1 Найт (Сошников, Грицюк) 27

2:1 Вовченко (Пилипенко) 33

2:2 Телегин 36

2:3 Найт (Каски, Сошников) 38

Вратари: Подъяпольский 25/28 – Грубец 32/34.

«Динамо» Минск – «Торпедо» – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) 

0:1 Миле (Агостино, Тянулин) 38

0:2 Жафяров (Марин) 50

1:2 Горбунов 60

«Спартак» – «Йокерит» – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

1:0 Широков (Хеед) 28

2:0 Квартальнов (Цыплаков, Хеед) 47

«Динамо» Рига – «Витязь» – 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

0:1 Ойямяки (Аалтонен, Лямин) 2

1:1 Елисеев (Дарзиньш) 13

1:2 Одетт (Смолин, Головков) 13

2:2 Тиивола (Гормли, Радил) 44

2:3 Старков 65

Рене Тер Велде
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