«Сокол» опробовал лед арены в Будапеште
Михнов: «На таких турнирах любой может решить исход игры – кто больше захочет, тот и победит»
Капитан «Сокола» дал комментарий накануне матча с «Олимпом»
10:48
Андрей Михнов / Фото: Facebook Сокола
Капитан «Сокола» Андрей Михнов рассказал о ледовой арене в Будапеште, а также поделился ожиданиями от предстоящей игры Континентального кубка с «Олимпом»:
Хороший, легкий, быстрый лед. Уютная арена, со сборной сюда приезжали на товарищеские игры, так что арена знакомая.
Пока игры «Олимпа» нам не показывали. Тренера, наверное, смотрели и я думаю, что сегодня-завтра все покажут и объяснят. Какие у соперника сильные стороны, а какие слабые. Знаю, что там много мастеров хороших, со многими играл.
На таких турнирах любой может решить исход игры. Кому повезет, кто больше будет хотеть – тот и победит.
Трансляция матча «Олимп» – «Сокол» пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 20:30 по киевскому времени.