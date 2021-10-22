Михнов: «На таких турнирах любой может решить исход игры – кто больше захочет, тот и победит»

Андрей Михнов / Фото: Facebook Сокола

Капитан «Сокола» Андрей Михнов рассказал о ледовой арене в Будапеште, а также поделился ожиданиями от предстоящей игры Континентального кубка с «Олимпом»:



Пока игры «Олимпа» нам не показывали. Тренера, наверное, смотрели и я думаю, что сегодня-завтра все покажут и объяснят. Какие у соперника сильные стороны, а какие слабые. Знаю, что там много мастеров хороших, со многими играл.

На таких турнирах любой может решить исход игры. Кому повезет, кто больше будет хотеть – тот и победит.