Микульчик: «Банска Быстрица» и «Зволен» – очень хорошие команды, примерно такого же уровня соперники нас ждут в групповом раунде Лиги чемпионов»

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Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик подвел итоги выступления своей команды на первом предсезонном турнире – Мемориале Павла Забойника:

Поставленные задачи на турнир полностью выполнены. «Банска Быстрица» и «Зволен» – очень хорошие команды, примерно такого же уровня соперники нас ждут в групповом раунде Хоккейной лиги чемпионов, конечно, некоторые будут посильнее. Через игры Мемориала Забойника нам нужно было найти свою игру, набрать форму, поэтому эти матчи были важны для нас.

Всеми игроками доволен. Конечно, были какие-то моменты, но это моменты уже рабочие, нужно в дальнейшем исправить ошибки, которые кто-то допускал. По изменению состава? Думаю, что еще один-два человека придет в команду.

Дальше продолжаем готовиться в штатном режиме. Возвращаемся в Краматорск, день отдыха и продолжаем проводить двухразовые тренировки до Кубка Донбасса.

По самому Кубку – задачи также стоят максимальные. И они всегда такие. Поэтому будем работать и решать эти задачи по мере поступления».