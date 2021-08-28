«Донбасс» уверенно обыграл «Краматорск» на домашнем турнире
Микульчик: «Двоякое впечатление оставила эта игра»
Главный тренер «Донбасса» остался доволен только третьим периодом в исполнении своей команды
Фото: УХЛ
Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик прокомментировал победу над «Краматорском» в матче Открытого Кубка Донбасса:
«Двоякое впечатление оставила эта игра. Проспали начало. Ребята, наверное, немножко не услышали нас на установке. Вышли сразу немного самоуверенно, нас противник за это сразу наказал. Команда «Краматорска» хорошая, надо на каждого соперника настраиваться с уважением. В зачет можно отнести только третий период.
Атмосфера классная, шикарная. Болельщики поддерживают нас, их приятно видеть. Спасибо им за это и пусть почаще приходят поболеть за нас».
В другом матче игрового дня «Мариуполь» вырвал победу у «Кременчуга».
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