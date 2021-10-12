Микульчик: «Если сыграем с «Клагенфуртом» поплотнее и не дадим пространства, все будет получаться»

Павел Микульчик / Фото: hcdonbass.com/

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик в интервью пресс-службе клуба рассказал о заключительной игре в Лиге чемпионов с лидером квартета G «Клагенфуртом» (первая игра 3:4) и об условиях в Австрии:



Дорога немножко тяжеловатая была, но есть время. Сегодня покатались, несложная была тренировка, немножко тактически поработали. Думаю, ребята в нормальном настроении и будет все хорошо.

Арена в Клагенфурте хорошая, лед немножко непривычный, тяжеловатый. Но понятно, что нужно привыкать, ничего страшного. У нас была сегодня тренировка, завтра есть раскатка. Думаю, все будет хорошо. А так инфраструктура шикарная, классные раздевалки – все устраивает.

У «Клагенфурта» много хороших сторон. Хорошая атака и оборона, быстро двигаются. Четкие передачи, мощные броски и много индивидуально сильных игроков, которые могут решить исход матча в любую минуту. Поэтому нужно с ними немножко строже сыграть, поплотнее, не давать чемпиону Австрии пространства. И, я думаю, тогда у нас все будет получаться.