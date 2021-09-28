Микульчик: «ХК «Донбасс» рассчитывает на максимальную дисквалификацию Денискина»

Главный тренер дончан сделал заявление о недавнем скандале в УХЛ

Фото: пресс-служба «Донбасса»

В матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги между «Кременчугом» и «Донбассом» (3:2) произошел вопиющий эпизод при участии форварда «горожан» Андрея Денискина и защитника дончан Джейлена Смерека.

Денискин позволил себе расистский жест в адрес Смерека. Украинская и международная хоккейная общественность сразу же осудили игрока и теперь ему грозит длительная дисквалификация.

На отстранении Денискина настаивает и ХК «Донбасс». С официальным заявлением по этому поводу выступил главный тренер чемпиона Украины Павел Микульчик:

«Хоккейный клуб «Донбасс» решительным образом осуждает действия Андрея Денискина в отношении нашего игрока Джейлена Смерека. Эта надо видеть в каком состоянии он сегодня пришел. Он не смог приступить к тренировочному процессу. Я думаю, он получил тысячи звонков и смс в поддержку. Он находится в подавленном состоянии. Мы уверены, что расизму нет нигде места. Мы просим дисциплинарный комитет Федерации Украины и международной Федерации рассмотреть это дело и наказать Андрея Денискина. Рассчитываем на максимальную дисквалификацию на всех уровнях хоккея: и в Украине, и в других чемпионатах. Я думаю, это будет правильно».

Денискин извинился за свое поведение, однако дисквалификации ему не избежать. О непозволительном поведении игрока уже высказался даже новоизбранный президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.



Сам Смерек находится в подавленном состоянии и не намерен играть, пока Денискина не дисквалифицируют.