Микульчик: «Мы все отдали в Лиге чемпионов – отсюда недостаток сил и эмоций, а также травмы»

Наставник «Донбасса» – о поражении в матче с «горожанами»

Павел Микульчик / Фото: hcdonbass.com Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик поделился впечатлениями от игры регулярного чемпионата УХЛ с «Кременчугом» (0:1 Б) в послематчевом интервью:

Тяжелая была игра, скажу честно. Ребята старались, но видно, что нам не хватает сил, эмоций. Мы много отдали в Лиге чемпионов. Пошли от этого и травмы у нас – И Пересунько не играл, и Лялька ушел после первого периода, и Туркин получил повреждение. Нужно немного времени восстановиться. Пытались, отработали до конца, но где-то немножко не повезло. Было моментов предостаточно, просто нужно было забить в нужный момент. Турнирная таблица УХЛ.

Олег Шумейко-младший