Микульчик: «Начало проспали – пока не в идеальной форме, так что будем дорабатывать»

Главный тренер «Донбасса» прокомментировал итог первой встречи на Мемориале Павла Забойника

Павел Микульчик / Фото: hcdonbass.com

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик поделился мыслями от стартового матча чемпиона Украины на Мемориале Павла Забойника против Словакии U-20 (6:3):



Первый матч… Начало проспали, провалили. Надеюсь, что это так сказалась дорога – прилетели и заселились поздно вечером. Еще здесь не катались, поэтому много было сумбура в первом периоде. Потихоньку-потихоньку выровняли игру и довели ее до логического завершения – выиграли. Есть над чем работать, команда пока не в своей идеальной форме. Будем дорабатывать и работать только на победы.

На сколько два первых гола выбили команду из колеи и благодаря чему удалось вернуться в игру?

Ребята играли против молодежной сборной. Где-то чувствовалась самоуверенность: какие-то передачи ненужные, можно было от простого сыграть. Потом исправились и отыграли как надо.

Во второй части второго периода было много удалений, с чем это связано?

Наверное, пошли эмоции. Молодежь огрызается, втыкается. Нужно держать себя в руках. Слава Богу, в третьем периоде услышали меня и поменьше было удалений.

Дьяченко и Ворис сегодня оба вышли на лед. Как оцените игру вратарей «Донбасса»?

Здорово, молодцы! Отработали и никаких претензий к ним нет.

В пятницу игра с «Банской Быстрицей». Ваши ожидания от предстоящего матча?

Ждем хорошей игры. Постараемся сегодня их посмотреть, какие-то моменты разберем и будем готовиться.

Дончане проведут еще два матча на международном турнире в Словакии. Трансляции встреч смотрите на XSPORT.ua.