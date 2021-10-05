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Микульчик – о матче с «Клагенфуртом»: «Все будет зависеть от нас»

Главный тренер «Донбасса» заявил, что команде не хватает положительных эмоций
Хоккей Лига чемпионов
21:32
Микульчик – о матче с «Клагенфуртом»: «Все будет зависеть от нас»
Фото: ХК Донбасс

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик в интервью клубной пресс-службе прокомментировал предстоящий матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Клагенфурта»:

Любой противник должен быть по зубам, все будет зависеть от нас. Конечно, посмотрели и разобрали их последние игры, особенно три игры. В день игры с командой еще какие-то моменты обговорим. На самом деле, противник очень сильный: технически оснащены, передачи, броски, хорошо катаются, защитники очень часто подключаются вперед, но с любым соперником нужно играть. Все будет зависеть от нас, как мы правильно сыграем.

Команда уже практически в плей-офф. Как думаете, может быть такое, что они будут играть на «одном коньке»?

Не думаю. Команда хорошая. Там много сборников, есть ребята которые даже в НХЛ поиграли, профессионалы они всегда приезжают и буду работать на максимуме.

По здоровью. Все здоровы. Немножко эмоций по веселей бы хотелось, как-то все уже сконцентрировались на игре. Видно, нужно немножко раскрепостить команду, положительных эмоций не хватает, очень все серьезно у нас.


Как ситуация со Смереком повлияла на команду?

Не хочется про это говорить. Понятно, что это не забывается. Джей старается, но видно, что все равно есть не те эмоции, как он приехал сразу работал. Нужно время и, конечно, было бы справедливое наказание (оскорбивший Смерека игрок получил 3+10 матчей дисквалификации – прим.), может быть, было бы все по-другому.

Что нужно «Донбассу» для выхода в плей-офф и расклады в других группах ХЛЧ перед решающими матчами.

Источник: XSPORT Сергей Остапенко
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Теги

Донбасс Клагенфурт (хоккей) Павел Микульчик

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