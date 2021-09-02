Павел Микульчик: «Очки считать не будем, на каждую игру настраиваемся на победу»
Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик высказался о предстоящих матчах Лиги чемпионов:
Я бы не сказал, что это обычный матч. К каждому противнику будем настраиваться. Подходить, разбирать. Могу сказать – все команды очень хорошего уровня, быстрые и агрессивные. Хорошо играют в пас, много техничных игроков, которые, являясь хорошими исполнителями, могут решить исход матча в любой момент. Коллективы достойные, сильные, так что готовимся на полную с ними играть.
Очки мы считать не будем, на каждую игру настраиваемся на победу. Спаренные игры – в этом нет ничего страшного. У нас было два турнира по три игровых дня, так что команда готова.
Настрой боевой. Подходим с хорошим настроением после побед в двух турнирах. Предсезонный сбор был замечательным. Так что после плодотворной месячной подготовки мы подошли в оптимальной форме.
Многие ребята остались в команде, многие ребята пришли. Времени перестроиться хватило – у нас нет ничего сверхъестественного. Есть некие нюансы, но все уже подстроились.
Завтра, 3 сентября, «Донбасс» проведет первый в истории матч в Лиге чемпионов. Трансляцию встречи «Донбасс» – «Рунгстед» смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua.
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