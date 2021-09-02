Павел Микульчик: «Очки считать не будем, на каждую игру настраиваемся на победу»

Павел Микульчик / Фото: hcdonbass.com

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик высказался о предстоящих матчах Лиги чемпионов:



Очки мы считать не будем, на каждую игру настраиваемся на победу. Спаренные игры – в этом нет ничего страшного. У нас было два турнира по три игровых дня, так что команда готова.

Настрой боевой. Подходим с хорошим настроением после побед в двух турнирах. Предсезонный сбор был замечательным. Так что после плодотворной месячной подготовки мы подошли в оптимальной форме.

Многие ребята остались в команде, многие ребята пришли. Времени перестроиться хватило – у нас нет ничего сверхъестественного. Есть некие нюансы, но все уже подстроились.