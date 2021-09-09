Микульчик: «С «Руаном» будем выходить как на последнюю битву»
Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик после опробования льда домашней арены «Руана» рассказал о настрое команды и состоянии игроков перед ответным матчем с чемпионом Франции (первый матч победа 2:1):
Рано встали мы. И ритм, и дорога, поэтому само собой, что немножко уставшие. Ребята тоже подустали после дороги. Надеюсь, что завтра все будет хорошо. Поэтому, тренировка была несложная – покатались, почувствовать лед, побросали. Думаю, все будет хорошо.
Лед не очень хорошего качества, но все в одинаковых условиях, будем готовиться, что делать.
«Руан» нас изучает, как и мы их. Они смотрят наши сильные и слабые стороны. Следующая игра будет сложнее – противник постарается взять реванш. Они будут настраиваться, как на последнюю битву, но и мы будем выходить, как на последний бой. Отработка большинства и меньшинства связан с тем, что этот компонент у нас хромает, поэтому стараемся больше внимания уделять этому компоненту.
Матч «Донбасса» с «Руаном» состоится сегодня, 9 сентября, в 21:00. Игру в прямом эфире покажет XSPORT.
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