Микульчик: «С «Руаном» будем выходить как на последнюю битву»

Павел Микульчик / Фото: hcdonbass.com

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик после опробования льда домашней арены «Руана» рассказал о настрое команды и состоянии игроков перед ответным матчем с чемпионом Франции (первый матч победа 2:1):



Лед не очень хорошего качества, но все в одинаковых условиях, будем готовиться, что делать.

«Руан» нас изучает, как и мы их. Они смотрят наши сильные и слабые стороны. Следующая игра будет сложнее – противник постарается взять реванш. Они будут настраиваться, как на последнюю битву, но и мы будем выходить, как на последний бой. Отработка большинства и меньшинства связан с тем, что этот компонент у нас хромает, поэтому стараемся больше внимания уделять этому компоненту.