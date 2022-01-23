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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
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05:00 Ванкувер Кэнакс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован

Микульчик: «С «Соколом» будет интересная, боевая игра. Настраиваемся на победу»

Главный тренер «Донбасса» также высказался о победе над «Белым Барсом»
Хоккей Хоккейная Суперлига
19:59
Микульчик: «С «Соколом» будет интересная, боевая игра. Настраиваемся на победу»
Павел Микульчик / фото - ХК Донбасс

ХК «Донбасс» на выезде обыграл «Белый Барс» в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч. Главный тренер дончан Павел Микульчик подвел итоги этого матча, а также высказался о предстоящем противостоянии с СК «Сокол».

Как оцените сегодняшнюю игру? Выполнили ли ваши подопечные все установки?

Первый период – минут 15 – здорово играли, повели в счёте 3:0. Потом глупые ошибки привели к пропущенным голам, хотя все эти моменты мы разбираем. Второй период на равных, в третьем создали много моментов, но не забили в пустые ворота. Где-то выполнили, а где-то начали немного самоуверенно играть. За что нас наказал противник. Будем разбираться. Надеюсь, исправим эти моменты.

Есть игроки, которых бы Вы могли выделить?

Никого не хочу выделять. Все работали, все выиграли.

Следующий матч с СК «Сокол». Какие ожидания от предстоящей встречи?

Будет интересная, боевая игра, поэтому будем настраиваться только на победу.

Матч «Донбасс» – СК «Сокол» состоится 25-го января в Броварах. Трансляция матча будет доступна на телеканале XSPORT. Начало – в 19:30.

Михаил Рыбак
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Павел Микульчик Донбасс Белый Барс СК Сокол

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