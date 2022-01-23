Микульчик: «С «Соколом» будет интересная, боевая игра. Настраиваемся на победу»

Павел Микульчик / фото - ХК Донбасс

ХК «Донбасс» на выезде обыграл «Белый Барс» в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч. Главный тренер дончан Павел Микульчик подвел итоги этого матча, а также высказался о предстоящем противостоянии с СК «Сокол».

Первый период – минут 15 – здорово играли, повели в счёте 3:0. Потом глупые ошибки привели к пропущенным голам, хотя все эти моменты мы разбираем. Второй период на равных, в третьем создали много моментов, но не забили в пустые ворота. Где-то выполнили, а где-то начали немного самоуверенно играть. За что нас наказал противник. Будем разбираться. Надеюсь, исправим эти моменты.

Есть игроки, которых бы Вы могли выделить?

Никого не хочу выделять. Все работали, все выиграли.

Следующий матч с СК «Сокол». Какие ожидания от предстоящей встречи?

Будет интересная, боевая игра, поэтому будем настраиваться только на победу.