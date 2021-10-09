Шафаренко: «Донбасс» был силен тогда и остается сильным сейчас»
Микульчик: «Сокол» – очень серьезная команда»
Наставник «Донбасса» – о грядущей игре с киевлянами
Павел Микульчик / фото - ХК «Донбасс»
Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик высказался о грядущем матче с «Соколом», который станет для его команды первым после встречи с «Клагенфуртом» (3:4).
«Нужно играть и на каждую игру выходить, настраиваясь на победу. Нужно разбирать противника. К «Соколу» нужно серьезно готовиться. «Сокол» – очень серьезная команда».
Наставник «Сокола» Олег Шафаренко также вспомнил первый матч против дончан в этом сезоне.
Лидеры чемпионата УХЛ – донецкий «Донбасс» и киевский «Сокол» – сыграют между собой 9 октября на льду столичного АТЭК. На данный момент «Сокол» опережает «Донбасс» на 2 очка, сыграв на 1 матч больше.
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