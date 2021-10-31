Микульчик: «Вратари хорошо сыграли, а вот к некоторым игрокам полевым есть вопросы»
Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик высказался о победе над «Белым Барсом» (5:0).
О хорошей игре вратарей дончан.
«Действительно, сегодня очень хорошо сыграли голкиперы. Иногда партнеры не помогали отвести опасность.
Противник – очень молодая команда. Но все игроки очень усердны. Очень большое у них желание. Потому играть с ними было сложно.
Вратари хорошо сыграли, а вот к некоторым игрокам полевым есть вопросы выполнения тренерского задания. Обычно я об этом не говорю, но сегодня скажу. Потому что, с одной стороны, мы игру выиграли. Но удовольствия нет, потому что было много моментов, в которых ребята недорабатывали. И в этих моментах наши расслаблялись. Но если противник будет несколько серьезнее, то в таких ситуациях нас будут наказывать».
О том, отошла ли команда от нагрузок в матчах УХЛ и Суперлиги.
«Да, команда уже отошла от нагрузок и почти вернулась в свою обычную форму. Понемногу идем дальше».
Напомним, ранее «Донбасс» подписал контракт с перспективным защитником.
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