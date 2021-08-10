Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Микульчик: «Всегда первая тренировка на льду проходит только в удовольствие»

Тренер «Донбасса» подвел итоги первого ледового занятия перед стартом сезона
Хоккей УХЛ
11:15
Микульчик: «Всегда первая тренировка на льду проходит только в удовольствие»
Павел Микульчик / фото - hcdonbass.com

Главный тренер донецкого «Донбасса» Павел Микульчик рассказал, на чем делался акцент на первой тренировке, ее результатах и как продолжится подготовка команды.

«Первая тренировка прошла здорово, с хорошим настроением, все довольны, все отработали.

Всегда первая тренировка на льду проходит только в удовольствие.

Сегодня, чтобы ребята правильно вошли в тренировочный процесс, работали над катанием, отрабатывали передачи, в конце немного поиграли – в целом, сильно ребят не напрягали, чтобы они плавно вошли в работу. А с завтрашнего дня у нас двухразовые тренировки на льду и завтра уже больше «подгрузим» ребят. Плюс остается тренажерный зал.

Говоря о физической форме игроков после первой тренировки, отмечу, что все нормально. Честно говоря, думал, что может быть хуже, но все здорово, все в игре».

Основной состав «Донбасса» продолжит тренировки на базе арены «Краматорск» до середины августа. Затем команда отправится в Словакию, где примет участие в Мемориале Павла Забойника.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Павел Микульчик Донбасс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Соперник «Донбасса» по группе Лиги чемпионов опубликовал расписание контрольных матчей
Соперник «Донбасса» по группе Лиги чемпионов опубликовал расписание контрольных матчей
Хоккей Лига чемпионов
9 августа 22:07
«Донбасс» провел первую тренировку на новой домашней арене
«Донбасс» провел первую тренировку на новой домашней арене
Хоккей УХЛ
9 августа 20:32
«Краматорск» провел первую тренировку на льду
«Краматорск» провел первую тренировку на льду
Хоккей УХЛ
9 августа 16:48
В Краматорске завершается подготовка арены к старту сезона
В Краматорске завершается подготовка арены к старту сезона
Хоккей УХЛ
8 августа 16:05
Смерек: «Донбасс» – это правильное место для продолжения моей карьеры»
Смерек: «Донбасс» – это правильное место для продолжения моей карьеры»
Хоккей УХЛ
7 августа 17:10
Американский защитник Смерек прибыл в расположение «Донбасса»
Американский защитник Смерек прибыл в расположение «Донбасса»
Хоккей УХЛ
7 августа 14:12

Новости: Хоккей

Микульчик: «Всегда первая тренировка на льду проходит только в удовольствие»
Микульчик: «Всегда первая тренировка на льду проходит только в удовольствие»
УХЛ
11:15
Соперник «Донбасса» по группе Лиги чемпионов опубликовал расписание контрольных матчей
Соперник «Донбасса» по группе Лиги чемпионов опубликовал расписание контрольных матчей
Лига чемпионов
9 августа 22:07
«Донбасс» провел первую тренировку на новой домашней арене
«Донбасс» провел первую тренировку на новой домашней арене
УХЛ
9 августа 20:32
«Краматорск» провел первую тренировку на льду
«Краматорск» провел первую тренировку на льду
УХЛ
9 августа 16:48
«Сокол» проведет контрольные матчи с «Кременчугом»
«Сокол» проведет контрольные матчи с «Кременчугом»
УХЛ
9 августа 13:44
В Краматорске завершается подготовка арены к старту сезона
В Краматорске завершается подготовка арены к старту сезона
УХЛ
8 августа 16:05
Смерек: «Донбасс» – это правильное место для продолжения моей карьеры»
Смерек: «Донбасс» – это правильное место для продолжения моей карьеры»
УХЛ
7 августа 17:10
Американский защитник Смерек прибыл в расположение «Донбасса»
Американский защитник Смерек прибыл в расположение «Донбасса»
УХЛ
7 августа 14:12
«Донбасс» сыграет на Мемориале Павла Забойника
«Донбасс» сыграет на Мемориале Павла Забойника
УХЛ
5 августа 18:15
Все новости

Популярные новости

Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
25
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 08:22
19
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
18
Все новости