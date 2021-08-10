Микульчик: «Всегда первая тренировка на льду проходит только в удовольствие»

Павел Микульчик / фото - hcdonbass.com

Главный тренер донецкого «Донбасса» Павел Микульчик рассказал, на чем делался акцент на первой тренировке, ее результатах и как продолжится подготовка команды.

Всегда первая тренировка на льду проходит только в удовольствие.

Сегодня, чтобы ребята правильно вошли в тренировочный процесс, работали над катанием, отрабатывали передачи, в конце немного поиграли – в целом, сильно ребят не напрягали, чтобы они плавно вошли в работу. А с завтрашнего дня у нас двухразовые тренировки на льду и завтра уже больше «подгрузим» ребят. Плюс остается тренажерный зал.

Говоря о физической форме игроков после первой тренировки, отмечу, что все нормально. Честно говоря, думал, что может быть хуже, но все здорово, все в игре».