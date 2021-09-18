Микульчик: «Выводы сделаем очень серьезные после этой игры»

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Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик прокомментировал победу над «Соколом» (5:4) в первом матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги:

Пытались до них донести, но вышли так расхлябано, думали, что на одном коньке кого-то обыграем.

Но на команду действующего чемпиона никого настраивать не надо. Все будут выходить и биться как в последний раз. От нас то же самое требуется.

В хоккейном клубе «Донбасс» нужно отрабатывать каждый матч полностью. Не должно быть проходных игр. Настрой всегда только стопроцентный.

Выиграли – хорошо, но выводы сделаем очень серьезные после этой игры».