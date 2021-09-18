Следующий соперник «Донбасса» в ЛЧ уничтожил оппонента во внутреннем чемпионате
Микульчик: «Выводы сделаем очень серьезные после этой игры»
У главного тренера «Донбасса» есть вопросы к своим подопечным
Фото: hcdonbass.com
Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик прокомментировал победу над «Соколом» (5:4) в первом матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги:
«Результатом довольны, но пугает… Я вообще не люблю критиковать ребят, какие бы игры не были. Но сегодня назрела ситуация очень сложная – столько моментов, когда просто не отрабатывают по заданию.
Пытались до них донести, но вышли так расхлябано, думали, что на одном коньке кого-то обыграем.
Но на команду действующего чемпиона никого настраивать не надо. Все будут выходить и биться как в последний раз. От нас то же самое требуется.
В хоккейном клубе «Донбасс» нужно отрабатывать каждый матч полностью. Не должно быть проходных игр. Настрой всегда только стопроцентный.
Выиграли – хорошо, но выводы сделаем очень серьезные после этой игры».
Напомним, первую шайбу нового сезона УХЛ забросил форвард «Донбасса».
Комментарии 0