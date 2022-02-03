«Миннесота» «всухую» расправилась с «Чикаго» и продлила серию побед до пяти матчей, «Вашингтон» проиграл «Эдмонтону»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» – «Миннесота» – 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
0:1 Годро (Бродин, Фиала) 24:53 ГБ,
0:2 Цуккарелло (Гринвей, Дюхайм) 26:56,
0:3 Капризов (Цуккарелло) 34:08,
0:4 Фиала (Болди, Годро) 50:38,
0:5 Штурм (Дьюар, Раск) 52:02,
Вратари: Флери – Таблот.
«Детройт» – «Лос-Анджелес» – 3:5 (1:0, 0:2, 2:3)
1:0 Расмуссен (Задина, Гронек) 17:05,
1:1 Дано (Странд, Мур) 32:47,
1:2 Калиев (Лизотт, Странд) 38:11,
2:2 Бертуцци (Линдстрём, Ларкин) 48:39,
2:3 Дано (Мур, Арвидссон) 52:12,
2:4 Арвидссон (Копитар, Даути) 58:33 ПВ,
3:4 Велено (Ганье, Смит) 59:13,
3:5 Кемпе 59:50 ПВ,
Вратари: Неделькович – Куик.
«Айлендерс» – «Сиэтл» – 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
0:1 Маккэн (Эберле, Джиордано), 46:04,
0:2 Данн (Эпплтон, Ларссон), 48:35,
0:3 Эпплтон (Блэкуэлл, Маккэн), 59:58, ПВ,
Вратари: Варламов – Грубауэр.
«Вашингтон» – «Эдмонтон» – 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)
0:1 Драйзайтль (Сеси, Маклауд) 01:30,
0:2 Кейн (Кит, Сеси) 03:01,
0:3 Макдэвид (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) 05:07 ГБ,
1:3 Эллер (Шульц) 07:36,
2:3 Шири (Фегервары, Бекстрем) 29:16,
3:3 Кузнецов 42:48,
3:4 Ньюджент-Хопкинс (Хайман) 55:57 ГМ,
3:5 Ньюджент-Хопкинс (Кейн, Кит) 58:55 ПВ,
Вратари: Самсонов – Коскинен.
«Аризона» – «Калгари» – 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
0:1 Колман (Танев, Манджипани) 02:58,
1:1 Гальченюк (Келлер, Чикран) 08:34,
1:2 Линдхольм (Танев, Годро) 19:50
2:2 Келлер (Шмалц) 24:14,
2:3 Танев (Манджипани, Колман) 25:15,
2:4 Колман (Танев, Шилингтон) 52:06
Вратари: Веймелка – Маркстрем.