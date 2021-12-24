Лидер КХЛ «Металлург» переиграл «Торпедо», «Куньлунь» прервал 3-матчевую серию поражений
Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь»
Результат и видеообзор матча
Фото: КХЛ
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» – «Динамо» Минск – 4:6 (2:1, 2:2, 0:3)
0:1 Граовац (Мосалев, Усов) 10
1:1 Вонг (Йип, Спрул) 17
2:1 Спрул (Абрамов, Кейн) 19
2:2 Мартынов (Воронин) 25
3:2 Фу (Фу) 25
3:3 Кемпе (Воронин, Сапего) 36
4:3 Йип (Вонг, Фу) 37
4:4 Граовац (Теденбю, Еременко) 46
4:5 Бек (Альмквист) 55
4:6 Горбунов (Крейчик, Крейчик) 59
Комментарии 0