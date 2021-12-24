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Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь»

Результат и видеообзор матча
Хоккей КХЛ
21:35
Минское «Динамо» обыграло «Куньлунь»
Фото: КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь» –  «Динамо» Минск – 4:6 (2:1, 2:2, 0:3)

0:1 Граовац (Мосалев, Усов) 10

1:1 Вонг (Йип, Спрул) 17

2:1 Спрул (Абрамов, Кейн) 19

2:2 Мартынов (Воронин) 25

3:2 Фу (Фу) 25

3:3 Кемпе (Воронин, Сапего) 36

4:3 Йип (Вонг, Фу) 37

4:4 Граовац (Теденбю, Еременко) 46

4:5 Бек (Альмквист) 55

4:6 Горбунов (Крейчик, Крейчик) 59

Рене Тер Велде
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Куньлунь Ред Стар Динамо Минск

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