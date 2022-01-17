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«Молодая Гвардия» прекращает участие в чемпионате МХЛ

Клуб считает невозможным продолжение выступления в соревнованиях, проводимых ФХУ
Хоккей Хоккей в Европе
17 января 23:04
«Молодая Гвардия» прекращает участие в чемпионате МХЛ
Фото: hcdonbass.com

«Молодая Гвардия» прекращает участие в чемпионате Молодежной хоккейной лиги. Клуб считает невозможным принимать участие в соревнованиях, проводимых Федерацией хоккея Украины.

Считаем, что ФХУ – это нелегитимная организация, деятельность которой нарушает регламент Международной федерации хоккея, а назначение руководителей ФХУ и принятие важных решений регулярно осуществляется в условиях конфликта интересов, соревнования федерации, вопреки её уставу, проводятся не среди её членов.

Напомним, что 30.12.2021 года Дисциплинарный комитет ФХУ применил к игрокам «Молодой Гвардии» дисциплинарную санкцию в виде условной дисквалификации на шесть месяцев после отъезда игроков из расположения сборной. Это решение было вынесено после того, как команда «Молодая Гвардия» единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Этот факт в очередной раз дискредитирует ФХУ, а также демонстрирует намерения федерации определять победителей соревнований не по спортивному принципу.

Сегодня 17.01.2022 Дисциплинарный комитет ФХУ на неопределенный срок применил к игрокам ХК «Альтаир», которые также являются игроками «Молодой Гвардии», дисциплинарную санкцию в виде дисквалификации из текущих официальных соревнований по хоккею с шайбой сезона 2021-2022 годов и исключению на неопределенный срок из числа участников будущих официальных спортивных соревнований по хоккею с шайбой, организацию которых осуществляет ФХУ.

Напомним, что принятие многих решений Федерация намеренно затягивает и не реагирует на обращения клубов, инициирующих открытие дисциплинарных производств. Например, до сих пор отсутствует какое-либо решение по обращению в ФХУ по вопросу достоверности заявочных документов, подтверждающих гражданство игрока киевского «Сокола» Виктора Андрущенко. Однако более удобные для ФХУ решения принимаются намного быстрее.

В текущем чемпионате Украины после того, как клубы из Харькова и Белой Церкви объявили о прекращении выступления в УХЛ, ФХУ приняло решение о введении в число участников чемпионата новых юридических лиц, которым сохранили очки, набранные «Рулав Оддом» и «Белым Барсом». Это единственный подобный случай в мировом хоккее.

Хоккейный клуб «Донбасс» не сомневается, что на международном уровне будет дана соответствующая оценка действиям ФХУ.

Напомним, что летом 2020 года ФХУ уже нарушала спортивный принцип определения результатов соревнований, «выдав» медали в кабинетах, а не определив сильнейшие команды на ледовых площадках. «Донбасс 2004» одержал две победы в полуфинале чемпионата Украины U-16, оформив себе выход в финал соревнования. Во второй полуфинальной паре («Галицкие Львы» -«Льдинка») до остановки чемпионата состоялся всего один поединок, то есть второй финалист соревнования не был определен. Однако ФХУ безосновательно определило чемпионом команду «Галицкие Львы».

ФХУ в очередной раз пытается «назначить» нужного чемпиона соревнования, путем препятствования дальнейшим выступлениям в чемпионате действующего лидера турнирной таблицы команды «Молодая Гвардия».

Клуб выражает глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией. Мы не поддерживаем выступление наших спортсменов в соревнованиях под эгидой нелегитимной федерации, которая вместо поддержки и защиты хоккеистов оказывает негативное влияние на их дальнейшую спортивную карьеру.

Напомним, что в команду УХЛ перешел бывший форвард «Мариуполя».

Источник: hcdonbass.com Олег Шумейко-младший
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